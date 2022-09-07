Фонд Юрия Лужкова продолжит программу именных стипендий в новом учебном году

Фонд Юрия Лужкова выделит именные стипендии отличникам Губкинского университета

В новом учебном году Фонд Юрия Лужкова продолжит сотрудничество с альма-матер Юрия Михайловича – РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина – где в 2021 году была учреждена именная стипендия Ю.М. Лужкова.

В соответствии с соглашением между Фондом Юрия Лужкова и РГУ нефти и газа (НИУ) имени Губкина три студента вуза ежемесячно получают именную стипендию. Кандидатами на получение стипендии могут стать учащиеся 3-го и 4-го курсов бакалавриата и специалитета с отличной успеваемостью по итогам двух последних сессий, присуждение происходит по решению комиссии, состоящей из преподавателей университета и сотрудников Фонда.

Ректор университета В.Г. Мартынов отметил, что последовательность сотрудничества университета и фонда, направленность на перспективу и долгосрочную работу прекрасно демонстрируют принципы самого Юрия Михайловича: «Он как никто понимал важность работы с молодежью, развитие интеллектуального будущего страны, необходимость взращивать настоящих профессионалов своего дела, чьей задачей будет обеспечить процветание промышленности России».

Стипендиальная программа в Губкинском университете является частью программы Фонда Юрия Лужкова по поддержке активной талантливой молодежи, в которую также входит долгосрочное сотрудничество с Международным фестивалем детского и молодежного научно-технического творчества «От Винта!», в рамках которого учреждена ежегодная именная премия Ю.М. Лужкова «Молодой инноватор». Научное наследие мэра уже легло в основу магистерских диссертаций в одном из ведущих вузов Москвы.

Поддержка талантливой молодежи – одно из приоритетных направлений работы Фонда, созданного для развития инициатив Юрия Михайловича в память о его служении Москве. Губкинский университет играл особую роль в его жизни – Ю.М. Лужков поступил на факультет инженерной механики университета в 1953 году. По его словам, полученные там знания были крайне полезны ему для управления городским хозяйством столицы. Позже он стал Почетным доктором университета.

Фонд Юрия Лужкова был создан для продолжения его добрых начинаний, увековечения его памяти, а также сохранения богатейшего наследия, которое Юрий Лужков оставил как мэр Москвы, политик, общественный деятель, мыслитель и благотворитель. Фонд Юрия Лужкова является некоммерческой организацией; в основу идеи его создания легли предложения и обращения близких, друзей, коллег, москвичей и россиян.