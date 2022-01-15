Forever Oceans и правительство Бразилии создают концессию для производства морепродуктов

Forever Oceans подписывает соглашение с правительством Бразилии о создании крупнейшей в мире прибрежной концессии для экологически чистого производства морепродуктов

— Площадь концессионной территории, рассчитанной на создание большого числа рабочих мест, в три с половиной раза превышает площадь города Вашингтона

— Эта значимая сделка повышает возможности Forever Oceans по добыче костной рыбы более чем на 25% и выводит Бразилию на позицию зарождающегося лидера в сфере производства экологически чистых морепродуктов

Сегодня Билл Бьен (Bill Bien), глава компании Forever Oceans — одного из ведущих новаторов в области производства экологически чистых морепродуктов, встретился с секретарем по рыбоводству и рыбному промыслу Министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения Жорже Сеифом-младшим (Jorge Seif Junior) для подписания концессионного соглашения, которое позволит Бразилии стать одним из зарождающихся лидеров в области экологически безопасного производства морепродуктов. Первоначальное 20-летнее соглашение предоставляет компании Forever Oceans право на выращивание рыбы в океанической среде внутри автоматизированных садков в двух зонах, расположенных на расстоянии 7-15 км (4,3-9,3 мили) от бразильского побережья штата Баия. Вместе они представляют собой крупнейшую в истории прибрежную концессию на экологически чистое морское рыбоводство общей площадью 64 200 га, что в три с половиной раза превышает площадь Вашингтона. Предполагается, что в течение следующих восьми лет эта деятельность позволит создать до 500 рабочих мест.

«Бразилия, имеющая береговую линию протяженностью более 8500 км, является одной из главных осваиваемых территорий для рыбоводства, обеспечивающего не только здоровую пищу, но и дополнительные рабочие места и доходы, — заявил г-н Сеиф. — Это значимое соглашение имеет историческое значение для Бразилии и выведет страну на путь развития экологически безопасного морского рыбоводства».

В 2018 году на мировом рынке морского рыбоводства было произведено 7,3 млн метрических тонн рыбной продукции на сумму 35,4 млрд долл. США(1). Согласно прогнозам, к 2050 году мировой спрос на костную рыбу как продукт морской аквакультуры возрастет втрое и составит 21 миллион метрических тонн(2) в связи с увеличением числа потребителей, включающих рыбу в свой здоровый рацион.

«Это соглашение поможет нам удовлетворить растущий спрос на вкусные и питательные морепродукты, предоставляя нам пространство для быстрого масштабирования и роста, а также возможность для создания крупнейшего в мире потенциала для экологически безопасного производства морепродуктов за счет прибрежного источника, — заявил г-н Бьен. — Мы привнесем свой особый подход к использованию бразильской акватории, применяя наши знания и опыт в сфере рыбоводства, охраны природы и внедрения инноваций для выращивания вкуснейшей и богатой белками рыбы в глубинах океана экологически чистым и ответственным способом, что пойдет на пользу как людям, так и планете».

Помимо этого нового объекта в Бразилии, компания Virginia, штаб-квартира которой находится в США, имеет научно-технический центр на Гавайях и морские промыслы в Панаме, а также планирует создание морского промысла в Индонезии.

В Бразилии компания будет выращивать в океанической среде желтохвоста, называемого здесь «бычьим глазом» (Olho de Boi) или «гребцом» (Remeiro). Эта свободноподвижная костная рыба высоко ценится за ее вкус, содержание белка и питательность, а также богата жирными кислотами Омега-3.

Береговой инкубатор в Ильеусе (шт. Баия, Бразилия) будет выращивать молодь из икры для помещения в крупные глубоководные садки, что позволит ей плавать и расти в защищенной и более естественной среде. Первоначально планируется создание 24 автоматизированных садков внутри двух океанических зон, представляющих собой зоны экологически ответственного рыбоводства. Предполагается, что в течение восьми лет после выхода на полную производственную мощность этот бразильский промысел обеспечит создание порядка 300-500 высокооплачиваемых рабочих мест.

В сентябре 2021 года компания Forever Oceans была включена в список 25 ведущих новаторов в сфере производства морепродуктов по версии журнала Seafood Source.