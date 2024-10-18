Forthing S7 от Dongfeng Liuzhou Motor Co.,Ltd дебютирует на Парижском автосалоне

Технологии
18 октября 2024

Компания Dongfeng Liuzhou Motor Co.,Ltd представила два новых электромобиля из серии Forthing на 90-м Парижском международном автосалоне: роскошный флагманский MPV Forthing V9 и чисто электрический седан Forthing S7, а также чисто электрический кроссовер Friday и гибридный MPV U-Tour. На выставке был представлен первый полностью электрический седан бренда – Forthing S7.

 Лин Чанбо (Lin Changbo), генеральный директор Dongfeng Liuzhou Motor Co.,Ltd, заявил, что компания продолжит продвигать электрификацию и интеллектуальные системы, предлагая мировому рынку высококачественные, экологически чистые интеллектуальные продукты.

До прибытия в Париж Forthing S7 проделал путь из порта Хоргос в Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая, пересекая Евразийский континент и демонстрируя в ходе этого путешествия надежность и инновационные возможности продуктов Dongfeng Liuzhou Motor Co.,Ltd. Эврим Атилла (Evrim Atilla), старший эксперт по субъективной оценке транспортных средств из CATARC Europe Testing and Certification gmbH, высоко оценил S7, признав его подтверждением мощи и инновационного характера китайского производства.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Технологии

BingX запустила миниапп Telegram для более удобного копитрейдинга

Мир

Укрощая природу и соединяя людей — передовые технологии в новом сериале на Discovery

Технологии

Стало известно, как добавить объект Text Art в документ «Р7-Офис»

Образование

Фонд Юрия Лужкова и организаторы Экономического диктанта вручат призы победителям конкурса вопросов