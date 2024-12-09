Форум телевизионных СМИ, организованный медиагруппой CMG, направлен на развитие сотрудничества и усиление голосов Глобального Юга 

12-й Глобальный форум телевизионных СМИ (VMF), открывшийся в городе Цюаньчжоу провинции Фуцзянь на востоке Китая, принес много значимых результатов, включая объявление совместной инициативы и механизма сотрудничества СМИ, направленного на стимулирование обменов и усиление голоса Глобального Юга.

Двухдневный форум собрал около 200 представителей 87 организаций СМИ из более чем 60 стран и регионов в прибрежном городе Цюаньчжоу, который известен как исторический торговый порт и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Форум, организованный агентством CCTV Video News Agency (CCTV+), входящим в медиагруппу China Media Group (CMG), и посвященный теме «Интеллект без границ, видение за горизонт — роль СМИ в коммуникации и культурном обмене», исследует применение искусственного интеллекта (ИИ) и управление им в средствах массовой информации. Он направлен на формирование новых платформ обмена на основе интеллектуальных коммуникаций и совместное строительство многообещающего будущего для цифровых цивилизаций Глобального Юга.

Президент CMG Шэнь Хайсюн (Shen Haixiong) вместе с другими почетными гостями обнародовал Совместную инициативу по диалогу и сотрудничеству СМИ Глобального Юга, которая является одним из наиболее заметных достижений форума в этом году.

Инициатива, предложенная совместно медиагруппой CMG, Вещательным союзом Азиатско-Тихоокеанского региона, Вещательным союзом арабских государств, Африканским вещательным союзом и Латиноамериканским информационным альянсом, направлена на создание информационно-идеологической системы «Глобальный Юг» и усиление голосов соответствующих СМИ, содействие взаимному обогащению знаниями и обменам для обеспечения общего процветания цивилизаций Глобального Юга и выполнение обязанностей СМИ, защищая справедливость для Глобального Юга на мировой арене.

На форуме также освещались усилия по культурному обмену, включая выпуск глобального рекламного видеоролика, посвященного «Гала-концерту весеннего фестиваля 2025 года», организуемому медиагруппой CMG. Являясь неотъемлемой частью ежегодного празднования китайского лунного Нового года с 1983 года, этот гала-концерт стал одной из самых популярных телевизионных программ в мире и рассматривается как культовая платформа для продвижения китайской культуры за рубежом.

Кроме того, были представлены четыре высококачественных художественных и документальных фильма, которые позволят зрителям глубже понять повседневную жизнь китайского народа, а также взглянуть на богатую историю страны, усилия по защите окружающей среды и работу по освоению космоса.

CMG также объявила о продолжении своих инициатив по демонстрации фильмов и телепередач на 2025 год в странах Центральной Азии, Европы и Северной и Южной Америки, которые обеспечат мировую аудиторию панорамным видом на Китай.

В ознаменование 75-летия основания Китайской Народной Республики китайская глобальная телевизионная сеть CMG запустила кампанию «Китай крупным планом», объединяющую несколько медиаформатов. Эта инициатива приглашает китайских и международных журналистов и инфлюенсеров лично познакомиться с динамичной культурой и социально-экономическим развитием Китая.

В сотрудничестве с Цюаньчжоу — портовым городом, который служил отправной точкой морского Шелкового пути — медиагруппа CMG также инициировала Сезон международных коммуникаций, вплетая истории этого древнего торгового пути в современную информационную картину для усиления глобального влияния и коммуникационных возможностей Китая.

Присутствующих также привлек экспериментальный зал CMG «Jingcai Voice» на площадке форума, где демонстрировались передовые сценарии применения технологии 3D-аудио.

На форуме также были организованы дополнительные секции, в том числе: «Как новые технологии расширяют возможности СМИ» и «Коммуникация и культурные обмены между людьми открывают новые горизонты для международных коммуникаций», в рамках которых проходили углубленные дискуссии экспертов на такие темы, как применение ИИ в медиа-секторе и управление им, создание инновационных платформ для коммуникаций с использованием интеллектуальных технологий, а также построение более светлого будущего для цифровой цивилизации стран Глобального Юга.