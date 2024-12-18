«Фототропа» привела саратовцев в «Марию»

3 и 9 ноября Мебельную фабрику «Мария» посетили участники Клуба путешественников «Фототропа». Каждые выходные объединение проводит тематические прогулки, посещая интересные места Саратова.

Проект «Фототропа» открывает неочевидные достопримечательности города и его окрестностей. Клуб проводит прогулки-экскурсии, на которые приглашает фотолюбителей, чтобы открыть для них интересное и необычное в повседневном.

Сотрудники «Марии» провели для гостей экскурсию по новой производственной площадке. Участники увидели, как изготавливаются каркасы и столешницы, осмотрели склады и современные цеха, поражающие своими масштабами. Особое внимание привлекло новое оборудование, установленное на фабрике в рамках реализации инвестиционного проекта модернизации производства: итальянские обрабатывающие центры Intermac Master One и Donatoni JET 625 для изготовления столешниц и стеновых панелей из кварцевого агломерата, автоматизированная линия Nanxing, аналогов которой нет в России.

В финале экскурсии на мастер-классе каждый участник сделал себе сувенир на память из искусственного камня. Кому-то даже удалось завязать камень морским узлом!

Посещение фабрики оставило много ярких впечатлений у гостей. Если вы тоже хотите побывать на экскурсии в «Марии» – заполните заявку на сайте.