Фотовыставка «С любовью к Москве» продолжается в парке имени Юрия Лужкова

В парке имени Юрия Лужкова продолжается фотовыставка «С любовью к Москве». Она посвящена развитию Москвы в период, когда Юрий Михайлович Лужков работал мэром столицы. Фонд Юрия Лужкова – организатор выставки. ГАУК г. Москвы «ГМЗ «Кузьминки-Люблино» оказывает поддержку мероприятию.

Фотовыставка завершится в конце апреля, а уже 6 мая, в соответствии с законом, утвержденным Ю.М. Лужковым в 2004 году, город будет отмечать День герба и флага города Москвы. Для православных христиан этот день тоже знаменателен: они чтят память святого покровителя Москвы и ее жителей, ангела-хранителя Юрия – святого великомученика Георгия Победоносца.

Фотографии, сделанные в Москве и рассказывающие о важнейших преобразованиях, происходивших в городе при непосредственном участии Юрия Лужкова, представлены на двадцати стендах фотовыставки. Многие посетители парка обратили внимание на фотодокументы строительства доступного жилья в столице, новых школ и детских садов, театров, стадионов, медицинских учреждений. Есть фотографии развития городской транспортной инфраструктуры – это и первые участки Третьего транспортного кольца, и МКАД, и многое другое. Немалая часть фото посвящена проведению городских праздников, реконструкции архитектурных памятников.

Истории парка с момента его возникновения в XIV веке и до нашего времени посвящен отдельный стенд фотовыставки. С современной историей парка, который ранее носил название «Садовники», имя Юрия Лужкова связано тесно. В честь Юрия Михайловича парк был переименован в день 85-летия со дня рождения экс-мэра 21 сентября 2021 года решением Правительства Москвы.

Рядом с парком имени Юрия Лужкова находится музей-заповедник «Коломенское». На его территории рядом с фруктовыми садами установлен мемориальный камень в память о вкладе Ю.М. Лужкова в развитие музея-заповедника.