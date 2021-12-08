ФПК «Гарант-Инвест» получила первую ESG награду

17 ноября 2021 года прошла торжественная церемония награждения по итогам национального ESG рэнкинга. «Эксперт РА» как центр ESG-компетенций провел ежегодный рэнкинг ESG-прозрачности компаний и банков. Оценка проводилась как среди всех эмитентов на рынке, так и в рамках отдельных секторов экономики.

Финансово-промышленная корпорация «Гарант-Инвест» была награждена в первых рядах наградой за формирование лучшей практики ESG-прозрачности. Награду получил Президент ФПК «Гарант-Инвест» А.Ю. Панфилов от П.С. Митрофанова, Генерального директора аналитической компании «Эксперт Бизнес решения».

Также ESG наградами были отмечены ГМК «Норильский никель», Совкомбанк, Северсталь, Банк ВТБ, Магнитогорский металлургический комбинат, ЛУКОЙЛ, МТС, Yandex N.V. и другие компании.