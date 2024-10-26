ФПК «Гарант-Инвест» продолжает успешно внедрять ESG-стандарты в текущую деятельность

Экономика
26 октября 2024

Рейтинговое агентство НКР совместно с медиахолдингом РБК опубликовали итоги 3-го ежегодного ESG-индекса российского бизнеса. При составлении индекса специалисты учитывали соответствие экологическим, социальным и управленческим стандартам.

В I (наивысший) уровень соответствия стандартам устойчивого развития экспертами включено АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».  Компания с 2022 года является участником ESG-индекса. В течение этого периода компания выросло с III до I уровня соответствия ESG стандартам за счет активных действий в рамках стратегии устойчивого развития.

Руководство компании идет по пути интеграции социальных гарантий, экологических стандартов, стандартов ответственного ведения бизнеса и корпоративного управления в свою деятельность независимо от уровня общей неопределенности.

В I уровень, помимо ФПК «Гарант-Инвест», вошли также другие крупные компании: Аэрофлот, Росатом, Северсталь, Юнилеверс, Х5 Group и др.

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