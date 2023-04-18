ФПК «Гарант-Инвест» стала участником NatMallExpo 2023

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18 апреля 2023

Столичный выставочный комплекс Крокус Экспо стал местом проведения международной выставки NatMallExpo 2023, стартовавшей 11 апреля. Это главное событие для отечественного рынка коммерческой недвижимости и ритейла.

ФПК «Гарант-Инвест» традиционно заняла один из главных стендов выставки. В течение трех дней здесь прошли многочисленные встречи и перспективные переговоры. В распоряжении посетителей стенда оказалась подробная информация о деятельности ФПК «Гарант-Инвест», в т.ч. о расположенных в столице торговых и многофункциональных центрах. Кроме того, они смогли узнать детали проекта МФЦ WESTMALL, открытие которого планируется в III квартале 2023 года. На данный момент проходит заключительная фаза активного строительства объекта.

В сравнении с прошлым годом, девелоперы и ритейлеры демонстрируют гораздо более высокую активность. На сегодняшний день очевидной является актуальность активного взаимодействия между всеми участниками индустрии коммерческой недвижимости, обсуждения важных тем и разработки наиболее современных решений.

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