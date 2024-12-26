ФПК «Гарант-Инвест» выплатила купон по облигациям на сумму 44,4 млн рублей

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» сообщила о выплате купона по облигациям серии 002Р-08 в размере 10,68 руб., что в целом составляет 44,4 млн руб. Срок погашения облигаций – 720 дней. Планируемая дата погашения — 10 февраля 2026 года.

Особенностью выпуска серии 002Р-08 следует назвать валютную оферту, благодаря которой появляется возможность хеджировать валютный риск. Иными словами, инвесторы в процессе погашения вправе осуществить выбор цены, по которой они хотят получить собственные деньги. Так, объем вложений и доходы могут быть пересчитаны в долл. США (средства в таком случае вернутся с доходностью 7% годовых) либо инвестор может остаться в рублевой доходности. Таким образом, у инвесторов появляется возможность выбора максимально выгодных решений.

Оферта предполагает, что между собой сопоставляются курс доллара на момент выплаты первого купонного периода, который состоялся 21 февраля 2024 года, и курс доллара на 29 января 2026 года.