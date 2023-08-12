ФПК «Гарант-Инвест» закрыла сделку по приобретению земельного участка в Люберцах

Экономика
12 августа 2023

100 % долей ООО «Тринити» — владельца земельного участка на рубеже Москвы с Московской областью по адресу: г. Люберцы, ул. Инициативная, около дома 50, перешли к ФПК «Гарант-Инвест». На приобретённых землях компания планирует построить многофункциональный комплекс, включающий апартаменты, районный торговый центр и Community центр.

Объект отличается отличной пешей и транспортной доступностью. Так, в непосредственной близости раскинулись 12 новых жилых комплексов, отлично организована и транспортная связь с районами высокоплотной жилой застройки. Совсем рядом, в шаговой доступности ж/д станция «Люберцы». Помимо весьма щадящих цен на «квадратные метры», улучшают перспективы проживания близость к Москве, отличная транспортная инфраструктура – две ветки метро и третья линия Московского центрального диаметра Зеленоград-Раменское. Гарантией высокой рентабельности вложенных в торговый центр средств служит отсутствие в радиусе 20 минут езды на транспорте конкурирующих ТЦ.

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