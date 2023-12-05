Франция и Англия остались главными фаворитами Евро-2024 после жеребьевки

В немецком Гамбурге состоялась жеребьевка финального группового этапа чемпионата Европы по футболу 2024 года.

По итогам торжественной процедуры, состоявшейся в знаменитой «Эльбской филармонии», были сформированы шесть групп футбольного Евро-2024. И вот, какой вид получили итоговые квартеты:

Группа A 1. Германия 2. Шотландия 3. Венгрия 4. Швейцария

Группа B 1. Испания 2. Хорватия 3. Италия 4. Албания

Группа C 1. Словения 2. Дания 3. Сербия 4. Англия

Группа D 1. Победитель Пути А стыковых матчей 2. Нидерланды 3. Австрия 4. Франция

Группа E 1. Бельгия 2. Словакия 3. Румыния 4. Победитель Пути В стыковых матчей

Группа F 1. Турция 2. Победитель Пути С стыковых матчей 3. Португалия 4. Чехия

Как видим, известны имени 21 из 24-х сборных, которые сыграют на континентальном форуме в Германии следующим летом. А еще три команды определятся весной, и именно они займут позиции в группах, которые отмечены пока как «Победитель стыковых матчей».

Кто же будет фаворитом грядущего футбольного Евро? По мнению букмекерских экспертов, жеребьевка финального этапа не особо повлияла на расклад сил на турнире. И если открыть сейчас котировки, которые предлагает букмекер контора на победителя будущего соревнования в Германии, то имена двух главных претендентов на титул остались неизменными. Это сборные Франции и Англии, чьи шансы оценены примерно одинаково – в 22-23% вероятности успеха.

Ближайшими конкурентами французских и английских футболистов эксперты беттинг-сферы считают сборные Германии, Испании и Португалии. Футбольные болельщики, которые верят в эти команды и готовы использовать свой бонус без депозита для пари на чемпионство кого-то из упомянутой троицы, могут рассчитывать примерно на 12-14% шансов.

Далее в своеобразном рейтинге потенциальных триумфаторов Евро-2024 расположились команды Бельгии, Нидерландов и Италии. Но им аналитики отводят уже заметно меньше шансов на титул, чем главным фаворитам – примерно по 6-7% вероятности.

Стоит сказать, что уже известны участники матча-открытия будущего чемпионата Европы. Ими станут команды Германии – хозяева турнира, а также сборная Шотландии. Данный поединок запланирован на 14-е июня, и пройдет на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. А финальный матч Евро состоится ровно через месяц – 14-го июля на «Олимпиаштадионе» в Берлине.