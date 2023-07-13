Футболист сборной России перебрался в чемпионат Франции

Известный российский футболист Далер Кузяев в новом сезоне попробует свои силы во французской Лиге 1.

Для 30-летнего полузащитника наступает новый этап в карьере. После шести сезонов, проведенных в составе питерского «Зенита», Далер Кузяев переходит на правах свободного агента во французский «Гавр», с которым был подписан контракт на два года. И именно в этом клубе российский игрок попытается проявить себя на европейском уровне.

Сделать это будет непросто, так как «Гавр» – это новичок элитного дивизиона Франции, повысившийся в классе лишь прошлой весной. И говоря о перспективах новой команды россиянина, стоит отметить, что в успехи «Гавра» пока не очень верят эксперты. В том числе – и аналитики известной беттинг-компании Винлайн, в линии которой всегда можно отыскать актуальные котировки на ведущие футбольные турниры. Те болельщики, которые планируют использовать промокод на Винлайн, чтобы получить дополнительное вознаграждение за пари на итоги чемпионата Франции, уже наверняка заметили, что «Гавру» пока что пророчат место в нижней части таблицы. Более того – по мнению экспертов, именно новая команда Кузяева будет одним из основных претендентов на вылет в следующем сезоне.

Далер со своими новыми одноклубниками попытается убедить экспертов беттинг-сферы в их неправоте, и к слову, в меню удобного мобильного приложения Винлайн, подробнее о котором можно прочитать тут, есть специальный вариант для пари на индивидуальные успехи россиянина. В частности, по мнению аналитиков, Далер с вероятностью в 57% шансов может забить минимум 4 мяча в чемпионате Франции нового сезона.

Напомним, что в прошлой кампании, выступая за «Зенит», Кузяев отличился 5-тью забитыми мячами и 6-тью голевыми передачами в 26-ти поединках Российской Премьер-лиги. А суммарно в форме питерского клуба Далер отыграл 183 матча в разных соревнованиях, в которых забил 23 гола при 29-ти результативных передачах на одноклубников.

Также стоит отметить, что Кузяев будет не единственным представителем России в новом сезоне французской Лиги 1. Как минимум, среди конкурентов Далера будет Александр Головин из «Монако», играющий во французском первенстве с лета 2018-го года и являющийся на данный момент самым дорогостоящим футболистом России.

Согласно календарю, первое очное свидание команд Головина и Кузяева состоится в середине ноября этого года. «Гавр» будет принимать «Монако» на своем поле, и к тому моменту, будем надеяться, Кузяев уже успеет освоиться в новом для себя чемпионате.