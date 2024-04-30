Футбольная суперзвезда Эрлинг Хааланд станет игровым персонажем в Clash of Clans

Футбольная суперзвезда Эрлинг Хааланд (Erling Haaland) станет персонажем видеоигры в рамках нового партнерства с мобильной игрой* Clash of Clans.

Партнерство позволит норвежскому нападающему стать знаменитым персонажем игры «Королем Варваров» в грандиозном сезонном игровом событии на футбольную тематику. Это первый случай, когда в популярной игре, которую скачали уже более двух миллиардов раз, появится персонаж с прототипом в лице реального человека.

Поклонники смогут играть за Хааланда в Clash of Clans начиная с 1 мая, и наслаждаться обилием футбольной тематики, которая будет появляться игре в течение всего месяца, включая специальных персонажей-воинов и соревнования за награды. В качестве дополнительного увлекательного испытания у поклонников будет возможность победить внутриигровую деревню Хааланда.

Хотя Хааланд известен во всем мире в первую очередь своими футбольными победами, он также знает толк и в видеоиграх.

Давний поклонник Clash of Clans, Хааланд построил впечатляющую собственную внутриигровую деревню, которую он защищает от кланов-соперников. Именно увлечение игрой Clash of Clans побудило его к участию в этом проекте.

Начало сотрудничества Clash of Clans и Хааланда ознаменуется выпуском эпического кинематографического трейлера, дополненного саундтреком, созданным специально для Хааланда. В трейлере реальный Хааланд встречается с персонажами из игры, а затем переносится в мир анимации Clash of Clans.

Эрлинг Хааланд говорит: «Мне было непросто держать язык за зубами, поэтому я невероятно рад, что наконец-то могу рассказать об этом потрясающем партнерстве с Clash of Clans. Я уже давно являюсь большим поклонником игры и знаю о ней все, так что выступить в роли игрового персонажа — это действительно круто».

Football superstar Erling Haaland becomes playable video game character in Clash of Clans

Стюарт Макгоу (Stuart McGaw), генеральный менеджер Clash of Clans, рассказывает: «Когда мы услышали, что Эрлинг Хааланд — поклонник нашей игры и он хочет сотрудничать с нами, это была просто фантастика. Наша команда сделала все возможное, чтобы привести его, одного из лучших спортсменов планеты, в мир игры, и подарить нашим игрокам возможность насладиться по-настоящему особенным моментом».