Футбольный агент Дмитрий Селюк открыто назвал Леонида Слуцкого мошенником и лжецом

В официальной группе ВКонтакте спортивной школы имени Л.В.Слуцкого 21 февраля 2023 года появилась новость о том, что в Волгограде и Сочи летом 2023 года будут работать спортивные лагеря «На волне со Слуцким» для детей 2007–2018 г.р.

Сроки летних сборов:

1 смена: 3.07 — 10.07;

2 смена: 17.07 — 24.07;

3 смена: 31.07 — 07.08;

4 смена: 14.08 — 21.08.

Стоимость смены в Волгограде составляет 40000 рублей, в Сочи – 72000 рублей.

После появления новости футбольный агент и вице-президент «Таврии» и «Металлурга» Дмитрий Селюк открыто обвинил Заслуженного тренера России Леонида Слуцкого в мошенничестве.

Поводом для обвинения выступил факт того, что, по словам Селюка, бывший тренер сборной собирает деньги с родителей воспитанников своей школы, хотя неоднократно заявлял о том, что тренирует юных футболистов бесплатно.

В качестве подтверждения своих слов Дмитрий Селюк предоставил скриншоты квитанций на оплату услуг спортшколы в Волгограде. Родители платят 3 000 рублей в месяц за занятия в школе Слуцкого и не представляют, как использовать бонусы букмекера Фонбет для того, чтобы экономить на занятиях детей футболом.

«По 40-70 тысяч с ребёнка, за которого родители должны в тяжёлой экономической ситуации платить Слуцкому! У меня слов нет просто. Неделя с Лёней за 72 тысячи рублей? Мягко говоря, Слуцкий умудрился даже в «Рубине» из игроков, которые играли хорошо, сделать посмешище. Грустно смотреть на то, что один из тренеров российского футбола ведет себя таким образом. Его действия я считаю чистым мошенничеством.

Ему не хватает тех денег, которые он заработал на трансферах ЦСКА и «Рубина»?! Он решил на детях зарабатывать?

Брать с детей по 40-70 тысяч рублей, я бы сказал, это уже перебор…

Пусть лучше шутит, танцует, мы его знаем, как шутника, пусть веселит народ.

Он любит повторять, что сделал школу, и дети занимаются бесплатно. Но родители в Волгограде прислали мне квитанции. Пусть Лёня не плачет, что за свои деньги всё построил. Это называется обман», — раскритиковал известного тренера Селюк.