G20 планирует запустить в этом году фонд борьбы с пандемиями

Министры финансов и здравоохранения 20 крупнейших экономик мира договорились о создании революционного фонда борьбы с пандемиями, который поможет миру лучше предотвращать будущие пандемии, готовиться к ним и реагировать на них.

Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин и министр финансов Шри Мульяни Индравати председательствовали на первом совещании совместной целевой группы по финансам и здравоохранению (JFHMM) стран «Большой двадцатки» (G20), в ходе которого государства-члены группы согласились учредить фонд финансовых посредников (FIF) для обеспечения готовности к пандемиям, их предотвращения и реагирования на них (PPR) при Всемирном банке и под техническим руководством ВОЗ.

«Я с радостью объявляю о выделении более 1,1 млрд долл. США в фонд финансовых посредников для финансирования программ по борьбе с пандемиями», ― заявил Шри Мульяни Индравати. Индонезия обязуется внести 50 млн долл. США, Сингапур ― 10 млн долл. США, Соединенные Штаты ― 450 млн долл. США, Европейский союз ― 450 млн долл. США, Германия ― 50 млн евро (52,7 млн. долл. США) и Wellcome Trust ― 10 млн фунтов стерлингов (12,3 млн. долл. США). Государства-члены «Большой двадцатки» также подчеркнули, что фонд будет носить инклюзивный характер и будет доступным для стран со средним и низким уровнем доходов.

Вынесенное по итогам встречи заключение также будет обсуждаться на очередном совещании министров финансов и управляющих центральных банков в следующем месяце и будет рассмотрено на следующем совещании JFHTF.

Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин подчеркнул, что участники JFHTF добились прогресса в дальнейшем обсуждении идеи создания FIF, которая была впервые представлена во время председательства Италии в «Большой двадцатке» в 2021 году. «Я уверен, что к октябрю мы добьемся конкретных результатов, включая создание FIF и координацию платформенного сотрудничества», — заявил Буди Гунади Садикин.

Участники двух совещаний также достигли согласия по вопросам, касающимся унифицированной проверки сертификатов о вакцинации против COVID-19, медицинских протоколов для содействия глобальной мобильности и расширения глобального производственного и исследовательского центра для PPR, особенно в том, что касается производства вакцин, лекарственных средств и диагностики в развивающихся странах.

Во встрече приняли участие генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Аданом Гебрейесус, Всемирный банк, GAVI, CEPI, Всемирный фонд и Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Д-р Тедрос заявил, что FIF также должен согласовываться с другими глобальными инициативами в области здравоохранения. «Эта платформа должна опираться на опыт ACT Accelerator, систему борьбы с пандемией гриппа и другие механизмы. Это является одним из важнейших направлений деятельности «Большой двадцатки» в области здравоохранения под руководством министра Буди Гунади Садикин», — отметил он.