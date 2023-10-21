G42 и OpenAI начинают партнерство для развертывания передовых функций ИИ для ОАЭ и региона

G42, ведущая технологическая холдинговая группа в ОАЭ, объявила о партнерстве с OpenAI — компанией, специализирующейся на исследованиях и разработках в области ИИ, которая создала ChatGPT, с целью создания передовых решений ИИ для рынка ОАЭ и региона.

Это партнерство будет ориентировано на использование моделей генеративного ИИ OpenAI в тех сферах, где группа G42 уже обладает экспертными знаниями и опытом, включая финансовые услуги, энергетику, здравоохранение и государственные услуги. OpenAI будет сотрудничать с G42, чтобы ускорить процесс разработки решений, обеспечивая организациям возможность оптимального использования мощных возможностей генеративного ИИ в их конкретных сценариях применения.

С помощью созданных группой G42 решений организации в ОАЭ и регионе смогут упростить процесс интеграции этих передовых возможностей ИИ в их существующие корпоративные среды, раскрывая потенциал моделей OpenAI.

Для стимулирования этого расширения по всему региону необходима существенная готовая к развертыванию ИИ инфраструктура. Группа G42 сделает приоритетом значительные возможности своей инфраструктуры ИИ для поддержки локального и регионального формирования логических выводов OpenAI на основе центров обработки данных Microsoft Azure.

Комментируя это партнерство, Пенг Сяо (Peng Xiao), генеральный директор Группы, сказал : «В основе нашей миссии лежит стремление сделать ИИ трансформирующей силой добра, питающей инновации и прогресс. Наше партнерство с OpenAI выходит за рамки технологической синергии — это сближение ценности и видения. Мы с энтузиазмом присоединяемся к OpenAI на пути формирования будущего, в котором ИИ приносит пользу всему человечеству».

Сэм Алтман (Sam Altman), сооснователь и генеральный директор OpenAI, заявил : «Наше партнерство с группой G42 является существенным обязательством в плане дальнейшего освоения трансформирующей силы ИИ. Используя отраслевой опыт G42, мы хотим предоставить предприятиям и сообществам эффективные решения, соответствующие нюансам региона. Это сотрудничество закладывает основу для равномерного распространения генеративного ИИ по всему земному шару».

Обе организации продолжат изучать возможности ускорения инноваций в области генеративного ИИ и его внедрения по всему миру.

Усилия группы G42 в области генеративного ИИ сейчас в полной мере представлены на выставке GITEX Global в Дубае, где компании, входящие в ее портфель, демонстрируют широкий спектр предложений, охватывающий множество отраслей.