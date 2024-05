GAC International открывает экспортную базу в Центральной Азии и поставляет 1000 автомобилей для проекта ECO Mobility в Таджикистане

Компании GAC International и ECO Taxi, CJSC провели мероприятие «Интеллектуальное вождение без границ — совместное путешествие по Шелковому пути» (Intelligent Driving Without Boundaries, Journeying the Silk Road Together), посвященное открытию экспортной базы GAC в Центральной Азии, и церемонии передачи транспортных средств для проекта ECO Mobility в Таджикистане. В мероприятии приняли участие руководители из провинции Гуандун (Guangdong ) и округа Кашгар (Kashgar), менеджер компании ЕСО Оливер Олимов (Oliver Olimov), заместитель генерального директора компании GAC International Дай Биньчжен (Dai Binzheng), заместитель генерального директора GAC AION Чжэн Чуньци (Zheng Chunqi) и заместитель генерального директора GAC Commerce Лу Вэйцун (Lu Weicong).

Сначала состоялось официальное открытие экспортной базы GAC в Центральной Азии, символизирующей важную веху в международной экспансии GAC в области поставки транспортных средств, работающих на альтернативных источниках энергии. За этим последовала церемония передачи транспортных средств для проекта ECO Mobility, в ходе которой GAC International официально передала компании ECO 1000 автомобилей AION Y как новый, экологичный и интеллектуальный вид транспорта, доступный теперь жителям Таджикистана.

Менеджер компании ECO Оливер Олимов (Oliver Olimov) заявил: «Поставка 1000 автомобилей AION Y для проекта ECO Mobility является не просто крупной закупкой транспортных средств, работающих на альтернативных источниках энергии, она подчеркивает нашу твердую приверженность экологически чистым способам передвижения и стремление к устойчивому развитию. В будущем мы продолжим сотрудничество с GAC International для изучения и реализации новых возможностей экомобильности».

Комментируя событие, заместитель генерального директора GAC International Дай Биньчжен (Dai Binzheng) сказал: «Сегодняшняя передача 1000 автомобилей AION Y компании ECO знаменует собой важную веху в нашем партнерстве. Это первый официальный экспорт моделей автомобилей GAC International в Таджикистан, и мы надеемся на тесное сотрудничество с ЕСО и всеми заинтересованными сторонами для продвижения новых видов энергии и совместного приближения эпохи устойчивого развития».

В рамках своей стратегии интернационализации GAC International активно развивает свою дистрибуторскую сеть в Таджикистане, неуклонно продвигая как розничную торговлю, так и сотрудничество с оптовым бизнесом, чтобы предоставить доступ к высококачественным, технологически инновационным моделям автомобилей как можно большему числу жителей Таджикистана. В планы на будущее входит создание дочерней компании в Узбекистане для расширения присутствия на рынке Таджикистана, а также формирование региональной синергии в целях укрепления бренда и роста продаж. В перспективе компания GAC International намерена развивать зарубежные контакты, энергично выходя на рынок транспортных средств, работающих на альтернативных источниках энергии, в Центральной Азии, опираясь на экспортную базу в уезде Шуфу (Shufu) округа Кашгар (Kashgar) для продвижения высококачественных инновационных транспортных средств в регионе.