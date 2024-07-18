Около 900 заявок поступило на конкурс грантов Мэра Москвы для социально ориентированных НКО

После предварительного отбора заявки рассмотрит экспертный совет. Представители научного, образовательного и бизнес-сообществ оценят проекты на актуальность и уникальность.

В столице подвели итоги заявочной кампании конкурса грантов Мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Уже много лет город помогает столичным некоммерческим организациям воплощать значимые для жителей проекты — патриотические, волонтерские, культурные и многие другие. В этом году на конкурс поступило порядка 900 заявок», — рассказала Наталья Сергунина.

В конкурсе 12 номинаций, включая такие, как «Молодежь Москвы», «Городские инновации», «Добровольчество и волонтерство» и «Наше наследие».

По словам заммэра, самой популярной стала номинация «Молодежь Москвы», собравшая 180 инициатив. На втором месте — категория «Наше наследие» (140 заявок).

Для поддержки некоммерческих организаций в преддверии конкурса город организовал индивидуальные консультации, очные занятия и дистанционный экспресс-курс «НКО Лаб». Участие в подготовительных мероприятиях приняли более 900 человек.

После предварительного отбора заявки на конкурс рассмотрит экспертный совет. Представители научного, образовательного и бизнес-сообществ оценят проекты по ряду критериев, главные из которых — актуальность и уникальность.

Участвующие в конкурсе НКО с опытом работы более года могут получить гранты до пяти миллионов рублей, а организации, действующие не менее полугода, — до 500 тысяч рублей.

Конкурс проводится с 2002 года. Город уже поддержал более 3,4 тысячи социально значимых инициатив. В прошлом году победителями стали 243 проекта.