Стало известно как применить формулу к массивам в редакторе таблиц «Р7-Офис»

Применять формулы массива в таблицах «Р7-Офис» можно с помощью трех клавиш.

Предположим, надо вывести сумму заказа или вычислить стоимость всех товаров на складе, не добавляя столбец с суммой по каждой строке.

Для этого в таблице следует выделить ячейку, в которой будет отображаться результат. В нашем примере это С15. Затем поставить курсор в строку формул и с клавиатуры ввести =СУММ(. Далее курсором мыши надо выделить массив данных — диапазон ячеек с количеством — от A2 до A14.

После этого следует в строке формул поставить знак умножения — звездочку и курсором выделить второй диапазон — с ценой. Это ячейки B2-B14. И в конце формулы поставить закрывающую скобку ).

После того как формула массива создана надо нажать сочетание клавиш Ctrl+Shift+Enter. Тогда в заданной ячейке появится сумма перемноженных в строках значений. А фигурные скобки в строке формулы будут подтверждением, что использована формула массива.

«Р7-Офис» — офисная среда с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации для работы и учебы. Является единым офисным решением для создания комплексного рабочего места. Подходит для задач любого типа — от работы с документами и организации электронного документооборота до управления проектами и создания корпоративной соцсети.

В состав «Р7-Офис» входят редакторы текстов, таблиц, презентаций, схем, почта, мессенджер, видеоконференцсвязь, облачное хранилище и другие. Доступен в облачной, серверной, локальной версиях и мобильных приложениях для iOS, Android, а также для ОС «Аврора» и ОС «РОСА».