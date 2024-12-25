GAC представила новый бренд летающих автомобилей GOVY  

GAC Group анонсировала свой новый бренд летающих автомобилей GOVY и дебютировала со своим первым летающим автомобилем с композитным крылом GOVY AirJet на мероприятии, посвященном запуску и презентации продуктов бренда. Эта веха знаменует собой выход GAC на рынок маловысотных средств передвижения, укрепляя позиции компании как одного из лидеров в создании интегрированных систем воздушных перевозок.

Миссия GOVY включает в себя исследования, производство, продажи и обслуживание летающих автомобилей и связанных с ними экосистемных продуктов. Бренд использует обширный автомобильный опыт GAC наряду с собственными передовыми технологиями и интеллектуальными операционными платформами для предоставления системных решений, которые переопределяют городской и междугородний транспорт.

GOVY AirJet, летающий автомобиль с композитным крылом, сочетает в себе преимущества эффективности, которое обеспечивает фиксированное крыло, и гибкости вертикального взлета многороторных систем. Его легкая конструкция, изготовленная из более чем на 90 % композитных материалов из углеродного волокна, обеспечивает долговечность и высокую производительность. Оснащенный фирменной высокоэффективной системой электропривода GAC, AirJet развивает максимальную скорость 250 км/ч, а дальность полета составляет более 200 км при быстрой зарядкой всего за 30 минут. С помощью технологии твердотельных аккумуляторов будущие модели могут увеличить дальность полета до 400 км.

AirJet может похвастаться роскошным салоном с рассадкой «1+1+X», бесшовными автономными полетами и звездной крышей «PIXEL GALAXY», которая погружает пассажиров в космические путешествия. Передовые функции безопасности, такие как резервные системы питания и управления, мониторинг в режиме реального времени и обнаружение препятствий, обеспечивают безопасную поездку.

GAC также раскрыла планы относительно своей системы Robo-AirTaxi, объединяющей наземный и воздушный транспорт, чтобы предложить комплексные интеллектуальные решения в области транспорта. В городских поездках на короткие расстояния в пределах 20 км будет использоваться многороторный GOVY AirCar, в то время как в поездках на средние расстояния до 200 км будет задействован AirJet. Система направлена на создание «40-минутного жизненного цикла Большого залива», обеспечивая бесперебойное междугороднее сообщение и сокращая время и затраты на транзит.

К 2025 году GAC планирует получить сертификаты летной годности для своих летающих автомобилей, создать производственные линии и начать принимать предварительные заказы, продвигая коммерциализацию маловысотных средств передвижения. GOVY отражает приверженность GAC инновациям, раздвигая границы городского воздушного транспорта и переопределяя опыт путешествий с помощью эффективных и интеллектуальных решений. Планируя демонстрационные полеты в 2-3 городах Большого залива к 2027 году, GAC готова трансформировать городские перевозки с помощью новаторских технологий, прокладывая путь к более «умному», безопасному и более устойчивому транспортному будущему.