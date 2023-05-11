Гаджимагомед Расулов: необходимо срочно помочь знаменитому скульптору Владимиру Суровцеву в увековечивании памяти Парада Победы

Владимир Александрович Суровцев без преувеличения человек-легенда. Как скульптор он создал более 40 монументов и памятников. Его авторские композиции установлены в 19 странах мира. Мировыми арт-критиками Владимир Александрович внесён в список 50 наиболее известных художников Европы. Для самого скульптора большой гордостью является создание и открытие четырех памятников на территории Франции, три из которых установлены в Париже. Эти мемориалы в разные годы открывались Президентом России Владимиром Путиным и Президентом Франции Жаком Шираком.

Писатель и общественный деятель, основатель дискуссионного клуба «Суверенная Россия. Вызовы современности» Гаджимагомед Расулов побывал в мастерской известного скульптора и рассказал о текущих проектах и задачах творца и художника:

— Я был поражен талантом этого грандиозного человека! Произведения искусства в его мастерской словно живые и поражают своей подлинной красотой! Каждое его творение настолько выразительно, что невольно представляешь, как Владимир Александрович общается с этими скульптурами, словно с живыми существами. Его мастерская настоящая сокровищница, но моим главным впечатлением остается, конечно, сама встреча с этим удивительным человеком. Недавно Владимир Александрович снялся еще и в большом кино. Он сыграл одну из главных ролей — он преобразился в полководца Александра Васильевича Суворова в фильме талантливого режиссера Светланы Дружининой о новых приключениях гардемаринов. Фильм «Гардемарины 1787. Война», кстати, совсем скоро выйдет на большие экраны. При этом Владимир Александрович успевает выполнять свою основную работу скульптора. Так, известному геологу-нефтянику, профессору, заслуженному деятелю науки и техники Коми ACCP Василию Сенюкову решено установить памятную доску в Москве. Заготовку под литье этой работы уже блестяще выполнил Суровцев в своей мастерской. Еще один проект талантливого скульптора будет актуален ко Дню Победы. Речь идет о мемориальном панно в честь Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. На доске, отлитой из сплава металлов, изображены участники исторического парада — маршалы Георгий Жуков и Константин Рокоссовский. Эту работу Владимир Александрович выполнил уже давно, но, к сожалению, она пока не нашла своего места на Красной площади, так как в различных кабинетах идут согласовательные процедуры. Понятно, что и вопрос непростой, но здесь как говорится, дорога ложка к обеду. Поэтому, пользуясь случаям, я обращаюсь к нашим уважаемым властям с просьбой максимально ускорить сроки принятия решений по данному вопросу. Уверен, что эта работа не только украсит нашу столицу, но и станет своеобразным мостом между двумя эпохами страны-победительницы.

В заключение, хочу выразить свою искреннюю благодарность этому талантливому скульптору за его восхитительные произведения и за его страсть к творчеству. Я уверен, что Владимир Александрович еще долго будет радовать нас своими шедеврами. Также хотел бы пожелать ему новых творческих успехов и вдохновения в его будущих проектах. Благодаря его таланту и стараниям наш мир становится прекраснее, и мы с нетерпением будем ждать новых таких же интересных работ этого великого художника.