GameChange Solar объявил о поставке в Египет солнечных трекеров для панелей на 560 МВт

Мир
19 октября 2023

GameChange Solar, глобальный поставщик решений для установки солнечных панелей, сегодня объявил о заключении договора о поставке систем слежения за солнцем для проекта солнечной электростанции мощностью 560 МВт в Египте, реализуемого компанией CEEC-ZTPC, выполняющей проектирование, МТО и строительство (далее «EPC»), со штаб-квартирой в Китае, которая осуществляет энергетические проекты во многих странах.

Подписанное компаниями GameChange Solar China и CEEC-ZTPC, известным поставщиком решений EPC в сегменте возобновляемой энергии, соглашение укрепляет партнерство, направленное на революционное изменение солнечной энергетики. По условиям этого соглашения компания GameChange Solar поставит свои системы слежения за солнцем для оптимизации производства энергии, которые будут использоваться на планируемой солнечной электростанции Kom Ombo в Египте, строительство которой осуществляет компания Africa Middle East Asia Power (сокращенно «AMEA»).

«Мы очень рады партнерству с компанией CEEC-ZTPC в рамках реализации этого престижного проекта строительства солнечной электростанции, — сказал Дерик Бота (Derick Botha), коммерческий директор GameChange Solar. — Это сотрудничество укрепляет наше общее представление об ускорении освоения возобновляемых источников энергии и обеспечении устойчивого развития в глобальном масштабе. Мы убеждены, что наши солнечные трекеры позволят раскрыть потенциал этого проекта, повышая выработку электроэнергии и снижая углеродный след».

Компания GameChange Solar поставит для этого проекта свою систему Genius Tracker™ 1P 2R. «Мы в восторге о того, что будем работать с ведущим мировым поставщиком трекеров, компанией GameChange Solar, — заявил г-н Йен Сичен (Yang Sicheng), заместитель главного менеджера CEEC-ZTPC Intl. — Мы с нетерпением ждем слаженной совместной работы над этим проектом».

Благодаря более чем десятилетнему опыту разработки, производства и продажи систем с постоянным углом наклона и отслеживанием положения солнца, изделия компании GameChange Solar успешно используются в многочисленных проектах на многих международных рынках.

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