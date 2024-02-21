GameChange Solar объявила о расширении до 35 ГВт годовой производственной мощности в США

Компания GameChange Solar (GCS), ведущий мировой поставщик передовых, экономически эффективных систем слежения за солнцем для наземных фотоэлектрических (PV) установок, объявила о расширении до 35 ГВт годовой производственной мощности по ключевым компонентам, выпускаемым в США, в сравнении с 24 ГВт в 2023 году. Увеличение внутренних производственных мощностей позволит компании GameChange обеспечить долю отечественных комплектующих в своих трекерах Genius свыше 85% в зависимости от потребностей клиентов.

Компания GameChange Solar подтвердила, что в стандартном случае доля произведенных в США комплектующих в ее солнечных трекерах будет составлять 70% для всех клиентов и может быть доведена до 85% и выше по запросу. Установление стандарта на долю отечественных комплектующих отражает принципиальную позицию компании по поддержке отечественного производства и подчеркивает ее лидирующее положение в отрасли по внутренним мощностям. В результате увеличения внутренних производственных мощностей компания может брать на себя многолетние обязательства по их загрузке.

С 2012 года компания GameChange Solar создала производственные мощности в США и, выйдя на объем 35 ГВт по мощности выпускаемого оборудования, стала лидером производства. Это достижение опирается на сеть из свыше 30 производственных площадок в 16 штатах, обеспечивая соответствие наших клиентов требованиям Закона о снижении инфляции в отношении доли отечественных комплектующих.

Производственные мощности GameChange Solar в США обеспечивают внутреннее производство деталей трекера, включая трубы для передачи крутящего момента, стойки, контроллеры, оборудование для монтажа модулей, такое как направляющие крепежные конструкции и быстросъемные крепления SpeedClamps, подшипники, штампованные детали и другие важные компоненты солнечного трекера.

Комментируя, Дерик Бота (Derick Botha), коммерческий директор GameChange Solar, сказал: «Компания GameChange уже много лет является лидером производства солнечных трекерных систем в США. Мы гордимся своим растущим вкладом в увеличение производства оборудования для солнечной энергетики в США, помогаем создавать рабочие места в области экологически чистой энергетики и приближаем глобальный энергетический переход».