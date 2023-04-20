GameChange Solar поставила электроэнергию более чем 15 миллионам людей в 5,8 миллионах домов

Мир
20 апреля 2023

Компания GameChange Solar сегодня объявила о продажах в общей сложности на 29 ГВт. Речь идет о разработанных компанией GameChange Solar системах Genius Tracker и MaxSpan с фиксированным углом наклона, которые после установки будут поддерживать модули, обеспечивающие экологически чистую и возобновляемую солнечную энергию, поставляемую примерно 5,8 миллионам домов и более 15 миллионам человек по всему миру.

Эндрю Уорден, генеральный директор GameChange Solar, заявил следующее: «Приятно видеть, что GameChange Solar оказывает существенное влияние на выполнение нашей миссии, помогая солнечной энергии стать самой дешевой технологией производства (Generation) электроэнергии по всему миру. Эта важная миссия привела к тому, что теперь мы помогаем поставлять солнечную электроэнергию примерно 15 миллионам людей. И мы уже предполагаем, что благодаря быстрым темпам развития, мы вскоре значительно увеличим эту цифру».

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