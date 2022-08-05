GameChange Solar увеличивает мощности в США до 14 ГВт с запуском нового завода на 6 ГВт

Новости
5 августа 2022

Компания GameChange Solar объявила о предстоящем в феврале 2023 года запуске новой линии по производству торсионных трубок для трекеров мощностью 6 ГВт на Среднем Западе, что поддержит стремительный рост компании на американском рынке. Это ультрасовременное и высокоавтоматизированное производственное предприятие позволит GameChange расширить свои мощности по производству торсионных трубок для трекеров в США до 14 ГВт.

Коммерческий директор компании GameChange Solar Дерик Ботха заявил следующее: «По мере развития бизнеса наших клиентов компания GameChange стремится к дальнейшему расширению своей обширной производственной базы в США для обеспечения быстрых поставок и гибкости в нашей цепочке снабжения».

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