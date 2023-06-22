GAUC в партнерстве с ЮНЕСКО и Альянсом азиатских университетов усовершенствует запущенную в прошлом году кампанию Climate x

Международный университетский климатический альянс (Global Alliance of Universities on Climate, GAUC) в стратегическом партнерстве с ЮНЕСКО и Альянсом азиатских университетов (Asian Universities Alliance, AUA) усовершенствует запущенную в прошлом году кампанию Climate x, чтобы содействовать прогрессу глобального управления изменением климата и успеху Конференции ООН по вопросам изменения климата 2023 года (COP28).

Кампания направлена на привлечение глобальных заинтересованных сторон для формирования будущих лидеров по вопросам изменения климата с уделением особого внимания синергетической перспективе между изменением климата и другими Целями в области устойчивого развития ООН (ЦУР). Программа подготовки лидеров Climate x 2023, которая является первой флагманской программой в рамках кампании, получила восторженные отклики от молодежи со всего мира. Всего за одну неделю более 1 000 студентов колледжей из более чем 70 стран и регионов подали заявки на участие в программе.

«Новаторская деятельность и вклад молодых людей в достижение углеродной нейтральности, затрагивание вопросов изменения климата и достижение ЦУР поражает, — заявил на церемонии открытия программы подготовки Climate x Шахбаз Хан (Shahbaz Khan), директор регионального многосекторального бюро ЮНЕСКО в Восточной Азии и представитель организации в Китае, КНДР, Японии, Монголии и РК. — Международные организации, альянсы образовательных учреждений, представители директивных органов и частного сектора должны совместно работать над созданием для них глобальной платформы, для того чтобы их таланты могли были раскрыты, их голоса могли быть услышаны и их действия могли быть видны».

Изменение парадигмы

Изменение климата, которое является насущной проблемой, тесно взаимосвязано со всеми другими Целями в области устойчивого развития ООН (ЦУР) и оказывает преобразовательное воздействие на все социальные и экономические секторы. Переход к углеродно-нейтральной экономике представляет собой сдвиг в парадигме, который даст начало новой модели развития.

Как видно из темы, кампания Climate x подчеркивает синергию между изменением климата и другими ЦУР, а также имеет трехмерную структуру для взаимодействия с самым широким кругом заинтересованных сторон. На национальном уровне подготовка направлена на воспитание будущих лидеров по вопросам борьбы с изменением климата. На региональном уровне Региональный форум по вопросам изменения климата призван стимулировать более широкое академическое сотрудничество. На международном уровне Всемирная молодежная климатическая неделя, которая является совершенно новым механизмом и была совместно инициирована GAUC и его глобальными партнерами, направлена на активизацию действий молодежи по борьбе с изменением климата по всему миру.

Благодаря коллективной силе университетов-членов GAUC и твердой поддержке со стороны ее глобальных партнеров, первая кампания Climate x принесла значительный успех. Для поддержки действий молодежи по борьбе с изменением климата в рамках программы было подготовлено 100 молодых студентов из университетов-членов GAUC, которые возьмут на себя ведущую роль в борьбе с изменением климата; мобилизовано более 40 университетов по всей Африке в преддверии COP27 в Египте; и привлечено более 100 различных заинтересованных сторон на 6 континентах. На Конференции ООН по изменению климата 2022 года (COP27) студенты-представители, которые были отобраны среди участников программы, выступили с открытым письмом к мировым лидерам по вопросам изменения климата в Шарм-эль-Шейхе и лично вручили его 5 главам государств, 14 министрам из 11 стран и дюжине правительственных делегаций.

Опираясь на успех прошлого года, кампания 2023 года будет придерживаться своей миссии и структуры, при этом еще больше внедряя инклюзивность и расширяя влияние.

Союз 28 для COP28

Учитывая, что COP28 будет проходить в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), GAUC установил стратегическое партнерство с Альянсом азиатских университетов (AUA), в который входят 15 университетов-членов из Азии.

Поскольку Токийский университет и Университет Цинхуа являются членами обоих альянсов, это партнерство объединяет образовательные и научные ресурсы 28 университетов мира, с особым акцентом на Азию. В ходе кампании университеты-участники двух альянсов будут вместе работать над организацией междисциплинарных онлайн-курсов в рамках программы подготовки Climate x. Кроме того, в преддверии и после COP28, они будут тесно сотрудничать в целях повышения глобальной осведомленности о климатических проблемах Азии и привлечения сети высших учебных заведений по всему континенту для проведения решительных действий, направленных на борьбу с изменением климата.

Помимо расширения сотрудничества в секторе высшего образования, кампания получает еще более конкретную поддержку со стороны глобальных партнеров из самых разных отраслей, включая, среди прочих, ЮНЕСКО, ЮНИТАР и Арабский молодежный совет по вопросам изменения климата.

Обучение инструкторов

Программа подготовки Climate x 2023 года открыта для студентов колледжей по всему миру, чтобы помочь молодым людям и дать им шанс использовать возможности, которые появляются в связи с изменением парадигмы, а также возглавить будущие инициативы в области борьбы с изменением климата.

«Молодежь — это основа будущего с нетто-нулевыми выбросами. Программа подготовки Climate x призвана помочь им взять на себя эту историческую ответственность, — заявил д-р ВАН Бинбин (WANG Binbin), исполнительный секретарь GAUC. — Она предоставит академические знания, расширит их глобальную перспективу и углубит их понимание глобального управления изменением климата. Более того, мы надеемся, что она послужит путеводной звездой, облегчая их путь к самореализации».

Эта программа подготовки, в которой используется подход «Обучение инструкторов» в рамках модуля «1+3», нацелена на предоставление учащимся возможности перехода от изучения знаний о климате к лидерству в области борьбы с изменением климата. Модуль разделен на две части: «1» представляет собой онлайн-курс, охватывающий один месяц в июле, а «3» символизирует три гибридных мероприятия, которые зачисленные в программу студенты должны организовать с августа по ноябрь.

Всемирная молодежная климатическая неделя 2023 года, которая является неотъемлемой частью кампании Climate x и запланирована на 20–24 ноября этого года, предоставит платформу для всех участников обучения для демонстрации третьего мероприятия и выведения на международную арену действий по борьбе с изменением климата, организованных студентами колледжей.