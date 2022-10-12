Газпромбанк и ОЦКС Росатома договорились о сотрудничестве и разработке единого стандарта банковского сопровождения для атомной отрасли

Газпромбанк и Отраслевой центр капитального строительства Госкорпорации «Росатом» подписали меморандум о развитии сотрудничества. Церемония состоялась на площадке II Международного строительного чемпионата в Казани в присутствии директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и госэкспертизе Госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова. Свои подписи под документом поставили Исполнительный Вице-Президент ­– начальник Департамента банковского сопровождения контрактов Банка Олег Мельников и директор ОЦКС Росатома Петр Степаев.

Стороны намерены совершенствовать систему контроля стоимости и сроков инвестиционно-строительных проектов атомной отрасли через расширение практики банковского сопровождения. Такое сотрудничество позволит повысить дисциплину исполнителей и обеспечить целевое использование средств.

Согласно меморандуму, будет проведена разработка единого стандарта применения банковского сопровождения контрактов при реализации инвестиционных инициатив Госкорпорации «Росатом», а также интеграция цифровых сервисов банковского сопровождения контрактов в систему комплексного управления бюджетом, сроками и стоимостью проектов.

«Газпромбанк длительное время плодотворно работает с компаниями, входящими в периметр Госкорпорации «Росатом». Сегодня мы сделали еще один шаг в развитии сотрудничества, что позволит масштабировать успешный опыт банковского сопровождения проектов в атомной отрасли. Исполнение меморандума будет способствовать дальнейшему внедрению инновационных решений при создании объектов капитального строительства и эффективной реализации таких проектов как в России, так и за ее пределами», – отметил Исполнительный Вице-Президент – начальник Департамента банковского сопровождения контрактов Банка Олег Мельников. «Задачи, которые решает банковское сопровождение, пересекаются с теми, которые стоят перед ОЦКС Росатома: это контроль исполнения бюджетов, совершенствование ценообразования и целевого использования средств при сооружении объектов. Внедрение современных технологических и управленческих подходов для повышения эффективности управления стоимостью является приоритетом нашей работы и, уверен, принесет несомненную пользу при создании объектов Госкорпорации «Росатом», – прокомментировал директор ОЦКС Росатома Петр Степаев.