«Газпромбанк Лизинг» и администрация Нижнего Новгорода заключили договор лизинга на поставку систем освещения

«Газпромбанк Лизинг» выиграл электронный аукцион на финансирование поставки систем освещения для 20 образовательных учреждений Нижнего Новгорода на условиях финансовой аренды (лизинга). Всего до конца августа будет поставлено в нижегородские сады и школы 9 592 ед. энергосберегающих светодиодных ламп. Сумма контракта составляет 51,9 млн рублей, аванс — 0%.

Муниципальный контракт финансовой аренды подписан с администрацией города на срок финансирования 72 мес. Источником оплаты лизинговых платежей являются средства бюджета Нижнего Новгорода на 2023-2029гг.

Максим Калинкин, вице-президент Газпромбанка, генеральный директор Группы «Газпромбанк Лизинг»: «Мы продолжаем оказывать поддержку муниципалитетам в модернизации систем энергоэффективного освещения и создании комфортной образовательной среды в школьных и дошкольных учреждениях. Этот вопрос крайне важен в социальной повестке каждого региона, поскольку находит отражение и в снижении затрат на оплату электричества, и в создании более качественных условий для обучения детей».

О Группе «Газпромбанк Лизинг» Группа Газпромбанк Лизинг — лидер российского рынка лизинга. Занимает первое место в рэнкинге лизинговых компаний России по итогам 2022 года по объему нового бизнеса, первое место по работе с клиентами крупного и малого бизнеса, по лизингу легковых, грузовых автомобилей, строительной и строительно-дорожной техники, погрузчиков и складского оборудования, нефтегазового оборудования и недвижимости (РА «Эксперт РА» от 20.03.2023г., https://www.raexpert.ru/researches/leasing/2022/). В региональных рэнкингах РА «Эксперт РА» Группа Газпромбанк Лизинг занимает лидерские позиции в Москве, Приволжском ФО, Центральном ФО, Сибирском ФО, Санкт-Петербурге, Уральском ФО, Южном ФО и Северо-Западном ФО. Является частью Группы Газпромбанка, активно развивает как лизинговые проекты в корпоративном сегменте, так и розничный автолизинговый бизнес. Группа участвует во всех основных государственных программах льготного лизинга и является уполномоченной лизинговой компанией Фонда развития промышленности. По итогам 2022 года лизинговый портфель Группы Газпромбанк Лизинг составляет 865 млрд рублей.