Газпромбанк Лизинг рассказал о проектах ESG на конференции «Эксперт РА»

Заместитель генерального директора Газпромбанк Лизинг Сергей Вологодский принял участие в секции «Возможности лизинговых компаний в ESG-трансформации российской экономики» XX юбилейной конференции «Лизинг в России-2021», ежегодно проводимой агентством «Эксперт РА».

В рамках своего доклада «Опыт ESG пионеров. Как уже сейчас ЛК могут включиться в ESG-тренд?» г-н Вологодский рассказал, что Группа Газпромбанк Лизинг уже реализует ряд проектов, которые направлены на достижение целей устойчивого развития. В числе интересов Группы выделяются проекты, направленные на улучшение экологической ситуации в стране, повышение уровня медицинского обслуживания, качества образования, инфраструктуры и проч.

Так, лизинговая компания помогла увеличить парк автомобилей скорой помощи для Подмосковья, профинансировала приобретение автобусов на ГМТ в рамках модернизации городского пассажирского транспорта Екатеринбурга и ЯНАО. Активную позицию Группа Газпромбанк Лизинг имеет в области финансирования парков грузовой техники на ГМТ, социальных и инфраструктурных проектов, которые направлены на переход к рациональным моделям потребления и производства, а также на борьбу с изменением климата.

«Совокупная доля ESG-проектов в лизинговом портфеле Группы Газпромбанк Лизинг составляет порядка 5%. Мы достаточно осознанно подходим к развитию нашего бизнеса в фокусе ESG, анализируем, смотрим на рынок и тенденции. Возможности Группы по финансированию сделок, соответствующих повестке устойчивого развития, имеются.

Лизинг – это тот финансовый инструмент, который по своей экономической природе способствует ускоренному обновлению основных фондов, а значит может обеспечить переход компаний к экологически чистым технологиям и высокому уровню социальной жизни», — комментирует Сергей Вологодский, заместитель генерального директора Газпромбанк Лизинг.

По итогам 9 мес. 2021 года совокупный портфель российского рынка лизинга составил 5,8 трлн рублей (по данным агентства «Эксперт РА»). Проекты, классифицирующиеся по признаку ESG («зеленые» и социальные), составляют 6,5% от лизингового портфеля рынка. По мнению аналитиков агентства, ESG-повестка со временем будет только набирать обороты.