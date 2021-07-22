Газпромбанк Лизинг согласовала с Вертолетами России возможность приобретения многоцелевой машины Ка-62

Группа Газпромбанк Лизинг и холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию «Ростех») в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 подписали договор, предполагающий взаимное сотрудничество сторон при организации поставки трех вертолетов Ка-62. Лизинговая компания согласовала возможность приобретения многоцелевой машины Ка-62 для дальнейшей передачи эксплуатантам Дальнего Востока на условиях финансовой аренды.

Газпромбанк Лизинг стал стартовым заказчиком новейшего российского вертолета, компания может рассчитывать на приобретение машины из состава первой серийной партии. Вертолеты Ка-62 будут изготовлены в Приморье, на предприятии ААК «Прогресс», входящем в состав холдинга «Вертолеты России». Все три вертолета могут быть переданы заказчику в 2022 году при наличии у региона потребности в технике.

В настоящее время вертолет Ка-62 завершает программу летных испытаний, его сертификация ожидается до конца текущего года, что позволит начать серийный выпуск машины.

«Мы продолжаем успешное сотрудничество с холдингом «Вертолеты России» и сегодня подписали договор, предполагающий возможность поставки многоцелевых вертолетов Ка-62, производство которых разворачивается в Приморском крае. Эта техника заслуживает пристального внимания, поскольку носит многоцелевой характер: перевозка пассажиров и грузов в труднодоступные места, реализация медицинских, экологических, спасательных и других социальных задач, – комментирует генеральный директор Группы Газпромбанк Лизинг Максим Калинкин. – Для Группы Газпромбанк Лизинг участие в социально-экономических проектах и развитии транспортной инфраструктуры Дальнего Востока – один из приоритетов в работе на ближайшие годы. Благодаря лизингу, российские эксплуатанты смогут на комфортных условиях обновить воздушный парк, повысить эффективность и безопасность перевозок в самых разных географических и климатических условиях».

«С 2017 года, когда Ка-62 совершил свой первый полет, мы проделали большую работу, выполнили свыше 250 полетов, внесли ряд изменений в конструкцию, чтобы сделать этот вертолет еще более комфортным, надежным и безопасным. Эта машина соответствует самым современным требованиям, предъявляемым к вертолетной технике, и я уверен, что при поддержке «Газпромбанк Лизинга» Ка-62 в скором времени займет достойное место в парке российских авиакомпаний. Анализ рынка авиационных услуг показывает, что вертолеты данного сегмента сегодня востребованы на воздушных пассажирских маршрутах нашей страны, в санитарной авиации, для выполнения других транспортных и социальных задач», – отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Ка-62 — многоцелевой вертолет, спроектирован с применением последних мировых достижений авиапрома, отвечает российским и международным нормам летной годности, стандартам надежности и безопасности выполнения грузовых и пассажирских перевозок. Вертолет имеет одновинтовую схему с многолопастным рулевым винтом в кольцевом канале вертикального хвостового оперения В конструкции Ка-62 активно используются полимерные композиционные материалы (до 60% по массе). Это позволило снизить расход топлива, увеличить скорость и грузоподъемность машины.

Дальность полета Ка-62 составляет 700 км, максимальная скорость – 310 км/ч. Максимальная взлетная масса вертолета – 6 800 кг, вместимость – 15 пассажиров. Ка-62 также может перевозить 2 тонны груза внутри кабины и до 2,5 тонн на внешней подвеске. В зависимости от требований заказчика может оснащаться спасательной лебедкой и медицинским модулем.

О группе Газпромбанк Лизинг

Группа Газпромбанк Лизинг входит в Топ-4 крупнейших компаний российского рынка лизинга. Является частью Группы Газпромбанка. Активно развивает как лизинговые проекты в корпоративном сегменте, так и розничный автолизинговый бизнес на базе двух дочерних компаний – Газпромбанк Автолизинг и Carcade. Группа участвует во всех основных государственных программах льготного лизинга и является уполномоченной лизинговой компанией Фонда развития промышленности. По итогам 2020 года лизинговый портфель Группы Газпромбанк Лизинг составляет 292,1 млрд рублей.