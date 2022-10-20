Газпромбанк повысил ставки по вкладу «Копить»

Газпромбанк повысил процентные ставки по вкладу «Копить» в рублях на сроках 91 день и 181 день. Ставки по вкладу составляют от 5% до 8% годовых в зависимости от срока, суммы вклада, способа открытия и учета капитализации процентов.

Максимальную ставку в размере 8% годовых с учетом капитализации можно получить, если открыть вклад на сумму от 15 000 рублей на срок 367 дней в мобильном приложении или интернет-банке Газпромбанка. Выполнять иные дополнительные условия для получения такой ставки не требуется.

При размещении средств на 91 день или 181 день ставки составят 7,1% и 7,7% годовых соответственно с учетом капитализации процентов и открытия вклада «Копить» в мобильном приложении или интернет-банке Газпромбанка.

Для некоторых категорий клиентов предусмотрены дополнительные надбавки ко вкладу «Копить». Премиальные клиенты могут получить надбавку 0,3 п.п., клиенты, получающие зачисления из Пенсионного фона Российской Федерации на карту Газпромбанка, а также зарплатные клиенты*, либо клиенты с подпиской «Огонь» – 0,2 п.п., клиенты старшего возраста (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет) – 0,1 п.п. При открытии вклада надбавки не суммируются, применяется максимальная, а надбавка за подписку «Огонь» применяется в случае отсутствия остальных. Открыть вклад «Копить» можно на срок от 31 дня до 1095 дней. Узнать подробные условия можно на сайте.