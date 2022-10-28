Газпромбанк выступил генеральным партнером конференции по проектному финансированию

Газпромбанк в статусе генерального партнера принял участие в крупнейшем мероприятии, посвященном привлечению инвестиций в реальный сектор экономики – IV конференции «Россия: проектное и структурное финансирование-2022». Организуемые с Банком каждую осень мероприятия стали хорошей традицией для бизнес-сообщества и экспертов рынка, регуляторов, общественных организаций и журналистов.

Представители Банка выступили модераторами и приняли участие в ключевых сессиях конференции, в том числе о состоянии и перспективах рынка инвестиционных проектов в условиях беспрецедентных глобальных экономических ограничений, мерах господдержки проектов, правовой защите участников инвестпроектов, поиске новых точек роста в рамках задач ускоренной модернизации отечественной экономики и пр. Делегаты обсудили особенности проектного финансирования, целесообразность и необходимость финансового консультирования на прединвестиционной фазе. Были презентованы комплексные отраслевые решения Группы Газпромбанка, институтов развития и страховых компаний в том числе для девелопмента, добычи полезных ископаемых, энергетики и топливно-энергетического комплекса.

«Ограничительные меры, которые пришли к нам со стороны Запада, затронули проекты, в первую очередь, связанные с поставками технологического оборудования. Радует, что большинство узких мест в проектах возможны к достаточно быстрой успешной расшивке. Мы наблюдаем по большей части положительные сценарии выхода из непростых ситуаций. Конечно, теперь бо́льшая ответственность ложится на инициаторов и спонсоров проектов, а также финансирующие банки. Мы к этим вызовам готовы и рассматриваем их как шанс «прокачать» компетенции. Мероприятие представило четкую картину изменений, происходящих на арене проектного финансирования в свете экономических ограничений. Уверен, что на основе полученной информации участники смогут лучше оценить рыночную ситуацию и более взвешенно сформировать свою стратегию. Что касается точек роста Банка в 2023 году. Мы готовы работать со всеми направлениями, но одной из главных задач станет поддержка проектов импортозамещения», – отметил Первый Вице-Президент Газпромбанка Александр Ушков.

«Необходимо показать инвесторам, как можно вкладывать в промышленные проекты. Бизнес сейчас почувствовал, что появились ниши в связи с уходом западных поставщиков. Это относительно небольшие инвестиционные инициативы с «чеком» 100-300 млн рублей. Очень важно, чтобы частные инвесторы, а также коммерческие банки обратили на них внимание», – подчеркнул член Совета по финансово-промышленной и инвестполитике ТПП РФ Сергей Ореханов.

Конференция доказала, что является продуктивной площадкой для общения и обмена информацией между представителями фининститутов и разнообразными субъектами экономической деятельности страны.