Газпромнефть запустила проект по добыче криптовалют

Газпромнефть на одном из месторождений Ханты-Мансийского округа, внедрила пробный проект использования электроэнергии, получаемой от переработки попутного нефтяного газа (ПНГ), для добывания криптовалюты. При этом, используется достаточно простая схема:

Горючий газ, возникающий при нефтедобыче, который ранее просто сжигался, теперь будет использоваться для работы небольшой электростанции.

На этой подстанции, установили контейнер с вычислительной техникой (компьютерами, серверам, маршрутизаторами и т.д.). Получаемая от попутного горючего газа энергия, способна полностью покрыть расходы на электроэнергию DATA-центра и майнинговой фермы.

Газпромнефть и Росатом – одни из первых крупнейших российских компаний, решивших использовать электроэнергию из переработанного горючего газа в индустрии добычи криптовалюты. Такой подход позволяет более рационально использовать сырье, принесет дополнительный доход.

Следует уточнить, сама компания Газпромнефть, криптодобычей заниматься не планирует. Первый покупатель энергии из ПНГ – IT-компания Vekus, которой и принадлежит контейнер оборудования для майнинга. Уже за первый месяц пилотного проекта, удалось получить 1,8 биткоинов (BTC) израсходовав около 50 тыс. м3 газа.

Такие проекты выгодны для дальних областей Сибири, Арктики, откуда транспортировать попутный горючий газ просто невыгодно, убыточно. Высвобождаемый во время бурения нефтяных скважин горючий газ, обычно сжигается в атмосфере, что не улучшает экологию. Производство энергии для добычи криптовалют – хорошая инициатива, вместо того, чтобы тратить сырье зря. От этого выигрывают как майнеры, так и нефтяные компании. В перспективе, Газпромнефть рассматривает возможность расширения проекта на другие месторождения.