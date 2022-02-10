Где найти продающие креативы для рекламных постов: основные источники

Привлечь внимание пользователя к контенту помогают яркие креативы, выделяющие публикации и объявления от остальных. Именно изображение привлекает и удерживает потенциального покупателя, обеспечивает знакомство с предложением товаров или услуг.

Почему фото важны в рекламе

Исследователи Гарварда пришли к выводу, что на оценку рекламного объявления пользователь тратит половину секунды. Это время необходимо на обработку мозгом иллюстрации. После этого, если человека привлекло объявление, он задерживается на заголовке, пробегает глазами по тексту, и уже затем более внимательно изучает материал.

По этой причине визуальный образ — один из важнейших элементов публикации. Однако не каждый может позволить себе тратить деньги на платные фото. В этом случае можно воспользоваться стоками изображений или найти бесплатные креативы в поисковых системах.

Источники бесплатных фото для рекламы

На просторах сети существует огромное количество иллюстраций под лицензией CCO, означающей, что креатив передан на достояние общественности и может использоваться любым пользователем на своё усмотрение. Отыскать подходящее фото для рекламы помогают следующие варианты:

Специальные разделы в поисковых сервисах. Так, Google позволяет включить режим поиска свободных изображений (через кнопку «Инструменты поиска»), за которые не нужно платить и можно применять для своих объявлений и постов в любой форме;

Стоковые сайты. Наиболее популярный, Pixabay, отличается возможностью скачивания бесплатных фотографий, векторных графиков и даже видеоконтентом;

Форумы и сообщества фотографов и дизайнеров. В этом случае может понадобиться регистрация, однако этот небольшой шаг окупится, ведь впоследствии открывается доступ к креативам, которые предоставляются бесплатно. Примером сообщества, где можно найти уникальные иллюстрации, является Zastavkin.

Использование изображений для эффективности переходов и заинтересованности пользователей — только часть возможностей повышения арбитража трафика. Важно уделять внимание заголовку и тексту, чтобы привлечь внимание будущего покупателя.