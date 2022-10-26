Где великолепное искусство сочетается с изысканностью — Toshiba TV X8900K

Искусство и стиль являются отличительными чертами современного дизайна интерьеров, а Toshiba TV X8900K — воплощением истинного класса. Привнесите в помещение яркие цвета благодаря стильным экранным заставкам VIDAA Art от X8900K — изысканной коллекции из миллионов произведений искусства, созданных художниками со всего мира. Благодаря тому, что модель Toshiba TV X8900K одновременно служит вашей домашней художественной галереей, красота каждого кадра привносит в помещение атмосферу изысканности, даже когда вы не смотрите телевизор.

Телевизор Toshiba X8900K сочетает в себе безупречную элегантность с экраном OLED с разрешением 4K 120 Гц, обеспечивающим превосходное качество визуализации. Благодаря эксклюзивной функции самоосвещения экран X8900K OLED обеспечивает богатую глубину и изысканную текстуру каждого пикселя с яркими цветами и великолепный черный цвет. Идеальное сочетание тонких оттенков черного в самых темных сценах обеспечивает безупречную и бесконечную контрастность: каждый кадр в телевизоре сохраняет высокую четкость без затухания подсветки или размытости. Наслаждайтесь самыми чистыми деталями изображения с любого угла зрения с семьей и друзьями на Toshiba TV X8900K.

Помимо превосходной визуализации, модель X8900K создана для мощного звукового воздействия. Модель Toshiba TV X8900K поддерживает технологию мирового класса Dolby Atmos, позволяющую создавать удивительно мощный и насыщенный звук, погружая зрителей в сюрреализм аудио-развлечения. Наслаждайтесь движением и глубиной любимого контента без запаздывания и не снижая качества звучания.

Истинная суть домашних кинотеатров — увлекательный мир сюрреалистичных визуальных средств и дополняющего их превосходного звучания. Будь то фильм, любимое шоу или игра, Toshiba TV X8900K обеспечивает безупречное качество просмотра. Когда модель X8900K не используется, она сохраняет свое великолепие благодаря огромному количеству заставок с картинами.