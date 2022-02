GemUni представила торговую площадку для NFT-токенов и платформу для казуальных игр

Есть множество проектов для монетизации игровых достижений, и чаще всего они посвящены одной игре. В отличие от таких проектов платформа GemUni представляет собой децентрализованную экосистему NFT-токенов и игр, где пользователи могут играть в сотни казуальных игр и получать доход. После IDO проекта 19 января команда представила амбициозную дорожную карту, включающую интеграцию различных механизмов (NFT Marketplace, Casual Gaming Platform, Signature Gaming Platform, GENI Pass NFTs Farming & Staking) и DeFi-механик, а также INO/IGO Launchpad. GemUni внедряет новые функции одну за одной.

Двойной запуск, двойной заработок

22 февраля компания GemUni организовала двойной запуск, представив свою торговую площадку для NFT-токенов и платформу для казуальных игр (более 400 штук) в режиме Play-to-Earn. Наконец-то у пользователей появилась возможность покупать и продавать NFT-токены GENI Pass непосредственно на торговой площадке. Помимо торговли NFT-токенами пользователи смогут проводить такие операции, как NFT Farming, Staking & Lending, и максимизировать свой доход.

Получив NFT-токены GENI Pass, пользователи смогут играть в более чем 400 веселых казуальных игр на платформе и одновременно получать доход. За свои достижения игроки будут получать токены вознаграждения GENIX, которые можно конвертировать в GENI (токен проекта). На платформе предусмотрен режим Free-to-Play, Free-to-Earn, с которым пользователи могут участвовать в играх и зарабатывать бесплатно.

В честь запуска 22-28 февраля компания GemUni объявляет игровую неделю: «Двойной запуск, двойной заработок» (Double launch, Double Earn). Участники мероприятия познакомятся с GemUni и получат возможность монетизировать свой игровой опыт, получая награды за достижения. Игровая неделя включает четыре этапа («Начало» (Get Started), «Преодоление препятствий» (Conquer Challenges), «Ускорение» (Speed Up), «Завершение гонки» (Finish the Race). На каждом из них пользователей ждут ежедневные задания и бонусы.

Множество способов получения пассивного дохода

«Мы хотим создать экосистему, в которой каждый игрок сможет получать пассивный доход, — заявила глава и основатель компании GemUni Кэсси Нгуен (Cassie Nguyen). — Вместе со своей командой она работает над развитием GemUni в качестве платформы, где пользователям предлагается множество способов заработка: получение токенов за игры (более тысячи игр, ROI максимум 659% за год); фиксированный доход за счет лизинга NFT-токенов GENI Pass другим игрокам/ученым; разделенный доход за счет предоставления GENI возможности передавать NFT-токены другим пользователям, чтобы они могли играть и зарабатывать; накопление капитала за счет NFT-инвестиций (двойное увеличение объема активов за год); пассивный доход от владения NFT-токенами.

Система токенов как движущая сила роста

Система GemUni состоит из таких токенов, как GENI, GENIX и других премиальных токенов. Они используются в рамках всей платформы с возможностью конвертации.

Основной токен GENI открывает доступ к игровым сетям и покупке NFT-токенов. Благодаря тщательно выстроенной токеномике GENI — это отличная возможность для инвесторов. Объем токенов в обращении на платформе — 4,86 млн единиц, при этом рыночная капитализация достигает 980 тыс. долларов США (0,2 доллара на 22 февраля). GENI предлагает широкий выбор возможностей для получения прибыли при долгосрочном инвестировании. GENI разрешено торговать на PancakeSwap, а во втором квартале платформа завершит регистрацию на других электронных и товарных биржах, чтобы повысить свою ликвидность. Текущие и будущие держатели могут ожидать от команды устойчивого подхода к развитию экосистемы, что в свою очередь отразится на стоимости токена.

GENIX в основном используется для покупки игровых билетов, внутриигровых предметов и вознаграждения пользователей на платформе казуальных игр. Пользователи зарабатывают на своих игровых достижениях. С 22 февраля GENIX будет торговаться на PancakeSwap, что обеспечит высокий уровень ликвидности для конвертации вознаграждений игроков в фиаты.

Компания GemUni стремится стать «децентрализованной платформой» для NFT PTE игр — идеальным местом для проведения потрясающих игр GameFi. Следите за новостями компании GemUni о ее деятельности.