Гендиректор Goya Foods Боб Унанью передаст народу Украины чудодейственный дар

Мир
19 марта 2022

Один телефонный звонок и четки, отправленные Шэннон Хааз (Shannon Haase) из Сан-Антонио (Техас) в офис компании Goya Foods, вдохновили членов ее молитвенного сообщества пожертвовать тысячи четок в надежде на то, что представители компании смогут передать этот чудодейственный дар народу Украины.  Генеральный директор компании Боб Унанью пообещал, что он лично возглавит команду по доставке четок украинцам.  Передача этого чудесного дара любви, веры и надежды от народа Соединенных Штатов состоится в Польше в ходе специальной мессы.

«Тьма — это отсутствие света, а зло — это отсутствие Бога. Четки, переданные в дар с молитвой, любовью и надеждой замечательными людьми со светлыми душами, — это настоящее чудо, которое поможет нам осветить тьму и вдохновить политических лидеров во всем мире на то, чтобы отвергнуть зло и приблизиться к Богу», — сказал президент и генеральный директор компании Goya Foods Боб Унанью (Bob Unanue).  Через дочернюю компанию Goya Europa и свои предприятия в Испании компания Goya Foods в сотрудничестве с GEM (Глобальной миссией по расширению прав и возможностей) продолжит распределять тонны продовольствия, воды и предметов первой необходимости на территории Украины и в Польше, куда направляются многие украинские беженцы.  Передача в дар украинцам четок от американских христиан осуществляется в рамках миссии Goya Cares, задачей которой является забота о душах людей.

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