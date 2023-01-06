Гендиректор СУЭК Максим Басов: спрос на российский уголь растет

Спрос на российский уголь вырос к концу года благодаря перенаправлению в другие регионы всех объемов продукции, предназначавшихся закрывшемуся европейскому рынку. Об этом заявил гендиректор СУЭК Максим Басов.

Также от отметил, что наступивший 2023 год станет для крупнейшей угольной компании России СУЭК, основанной в 2001 году российским предпринимателем Андреем Мельниченко, рекордной по объёму инвестиционных программ. По словам Басова, на расширение производства, покупку активов модернизацию и закупку основного оборудования, уже выделена рекордная сумма – $2 млрд.

В связи с обстановкой, обострившейся после отказа западных компаний сотрудничать с российским бизнесом, одной из главных задач гендиректором СУЭК названо налаживание контактов с новыми поставщиками техники и комплектующих. Максим Басов не сомневается в полном удовлетворении всех потребностей компании российскими и белорусскими производителями, а также партнерами из Китая, Индии, Турции, ЮАР и других стран.