Генеральный директор Bybit Бен Чжоу размышляет о лидерстве в криптомире

В дни, кода Bybit, третья в мире по объему сделок криптовалютная биржа, отмечает пятилетний юбилей, ее соучредитель и генеральный директор Бен Чжоу (Ben Zhou) поделился посланием с размышлениями о криптоиндустрии и своем видении будущего.

В своем сообщении, озаглавленном «Генеральный директор Bybit отмечает пятилетний вояж криптоковчега», Бен Чжоу вспоминает о достижениях Bybit за последние пять лет. Он указывает на уверенное восстановление криптовалютого рынка после испытаний 2022 года и воздает должное самоотверженности работников отрасли за впечатляющее возвращение криптовалюты на мировую арену.

2023 год стал поворотным для Bybit, ознаменовавшись открытием штаб-квартиры в Дубае и налаживанием стратегического сотрудничества с ключевыми партнерами во всем мире, включая Дубайскую многопрофильную товарно-сырьевую биржу (DMCC) и Американский университет Шарджи (AUS). Кооперация с этими и другими партнерами, такими как Oracle Red Bull Racing, стала для компании Bybit каналом для распространения информации о новой, более совершенной финансовой системе, опирающейся на технологию блокчейна.

Бен Чжоу также обращает внимание на важность соблюдения нормативных требований, отмечая усилия Bybit по получению лицензий в Дубае, Казахстане и на Кипре. Эта приверженность «работе по правилам» является частью принятого Bybit обязательства по обеспечению безопасной торговой среды для своих пользователей.

В юбилейном сообщении также упоминаются инновационные разработки и заслужившие признание отрасли достижения Bybit, такие как введение Единого торгового счета (Bybit UTA), внедрение инструмента TradeGPT на базе искусственного интеллекта и получение оценки «AA» в последнем сравнительном отчете CCData Crypto Exchange. Чжоу также с гордостью отмечает устойчивость Bybit, растущую вопреки жестким конъюнктурным условиям работы.