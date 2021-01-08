Генеральный директор «Метрополя» Марина Скокова рассказала о трендах гостиничной индустрии в условиях пандемии

Генеральный директор столичного отеля «Метрополь» Марина Скокова рассказала, как коронавирусная пандемия сказалась на положении гостиничного бизнеса. Напомним, что в текущем году в Москве наблюдался самый низкий показатель загрузки в истории рынка гостиничной недвижимости. Заполняемость отелей упала более чем в 2 раза. Как напомнила Марина Скокова, она заняла свой пост в декабре прошлого года по инициативе председателя совета директоров AZIMUT Hotels Александра Ильича Клячина. Уже тогда были видны первые сигналы надвигающейся пандемии. При этом «Метрополь» параллельно готовился к своей реновации.

Как рассказала Марина Скокова, в условиях пандемии фокус сместился на внутренний туризм. В прошлые годы доля россиян среди гостей московских отелей (в том числе, «Метрополя») составляла порядка 44-45%, а в уходящем году она достигла 70%. Еще одним новым трендом она назвала цифровизацию — в «Метрополе» внедрена система «Умный Дом», программа бесконтактного заселения, часть процесса обучения персонала проводится удаленно.