Генеральный директор Supermicro Чарльз Лян выступит с докладом на COMPUTEX 2024

Компания Supermicro, Inc., поставщик комплексных ИТ-решений для ИИ, облака, хранилищ данных и 5G/Edge, объявила, что седьмой год подряд президент и генеральный директор Чарльз Лян (Charles Liang) представит доклад генерального директора на COMPUTEX 2024, одном из самых значительных компьютерных и технологических мероприятий, посвященном теме «Подключение ИИ», в Тайбэе с 4 по 7 июня 2024 года.

«Supermicro продолжает стимулировать рост технологий генеративного ИИ, расширяя границы и создавая инновационные энергоэффективные решения по всему спектру от центров обработки данных до интеллектуальных технологий, — сказал Чарльз Лян, президент и генеральный директор Supermicro. — Учитывая нашу неизменную приверженность предложению экологически чистых ИТ-решений и удовлетворенности клиентов, технология жидкостного охлаждения Supermicro предназначена для снижения энергопотребления и совокупной стоимости владения центром обработки данных до 40% при одновременной оптимизации производительности системы для клиентов и сокращении углеродного следа. Сегодня Supermicro поставляет 100 кВт на стоечные ИИ-решения».

Международная компьютерная выставка в Тайбэе (COMPUTEX 2024), посвященная инновационным вехам в области технологии генеративного ИИ, охватывает шесть основных тем: Вычисления, связанные с ИИ, расширенные возможности подключения, мобильность будущего, иммерсивная реальность, устойчивое развитие и инновации.

На основной сессии генерального директора COMPUTEX Чарльз Лян, часто выступающий на мероприятии, представит передовые системы Supermicro с особым вниманием на сроках выхода на рынок, Building Block Solutions® и снижении общей стоимости владения для центров обработки данных благодаря зеленым ИТ.

Экологичные вычисления имеют решающее значение для современных центров обработки данных, которые потребляют около 1-3% мировой электроэнергии и, как ожидается, это еще не предел. Supermicro стремится разрабатывать и поставлять компоненты, которые являются частью зеленых вычислений, максимизируя производительность серверов и центров обработки данных и сводя к минимуму воздействие на окружающую среду.

Supermicro предоставляет стоечные решения, которые идеально подходят для современных требований к ИИ/МО, облаку и хранению и облегчают быстрое развертывание в центрах обработки данных. Решения для строительных блоков поддерживают полный набор форм-факторов, процессоров, памяти, графических процессоров, систем хранения, сетей, питания и охлаждения, что позволяет предприятиям создавать индивидуальные системы для многих вычислительных целей.

В этом году Supermicro продемонстрирует решения для стоек, жидкостного охлаждения и зеленых вычислений, которые стимулируют инновации, открытия и разработки в различных отраслях промышленности, на стенде M0311a. Эти решения основаны на процессорах Intel® Xeon® последнего поколения, процессорах AMD EPYC™ и графических процессорах NVIDIA.