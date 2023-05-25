Генеральный директор Supermicro выступит с докладом о новейших системных решениях для хранения

В рамках COMPUTEX 2023 1 июня 2023 г. президент Supermicro и генеральный директор Чарльз Льян (Charles Liang) представит доклад о новейших технологиях и системных инновациях, поддерживающих различные динамичные рынки. Господин Льян обсудит и продемонстрирует новейшие технологические разработки и возможности, способствующие развитию искусственного интеллекта и облачных вычислений, а также представит стратегии внедрения комплексных ИТ-решений с акцентом на экологически чистые вычисления и устойчивое развитие.

На стенде Supermicro’s будут представлены новейшие серверы, поддерживающие процессоры Intel 4-го поколения Intel® Xeon® Scalable, процессоры 4-го поколения AMD EPYC™ и новое поколение ускорителейNVIDIA H100.

Supermicro является одним из мировых лидеров в области оптимизации комплексных ИТ-решений для прикладных задач. Компания Supermicro, основанная и осуществляющая свою деятельность в г. Сан-Хосе (шт. Калифорния, США), стремится первой выводить на рынок свою инновационную продукцию в области ИТ-инфраструктур корпоративного класса, систем облачных вычислений, систем искусственного интеллекта, а также телекоммуникационных и вычислительных систем стандартов 5G Telco и Edge IT.