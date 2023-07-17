Георгий Ёлгин в седьмой раз проводит экспериментальный челлендж «Голодные игры»

Общество
17 июля 2023

Георгий Ёлгин, персональный тренер и основатель института фитнеса VELOGERA, 15 июля стартует 3-недельный челлендж «Голодные игры» для тренеров и любителей фитнеса.

«Голодные игры» — челлендж, за 3 недели помогающий людям измениться самим и изменить свои привычки. Это 21 день функциональных, структурированных тренировок для людей с любым уровнем подготовки. Это отказ от сладкого на весь период проведения челленджа и поддержка нутрициолога. А ещё лекции от Георгия Ёлгина про питание и тренировки, с научными исследованиями.

У всех участников будет доступ в сообщество единомышленников, где они найдут поддержку, мотивацию и ответы на вопросы. А самые азартные и целеустремленные получат призы: обучение в онлайн-школе VELOGERA или технику DYSON.

Челлендж проходит в седьмой раз и уже несколько тысяч человек стали его участниками и планируют повторить. Ведь за 21 день происходят реальные изменения: уходят отёки, уменьшаются объёмы, происходит рекомпозиция, а также меняются привычки.

Результаты 3-недельного эксперимента станут основой для научной работы. Фитнес-сообществу будет над чем подумать и взглянуть по-новому на многие вещи.

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