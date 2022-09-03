Герман Греф назвал главные технологии и навыки будущего для молодежи

Общество
3 сентября 2022

Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф принял участие в просветительском марафоне Российского общества «Знание», который проходит с 31 августа по 2 сентября в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Он выступил с лекцией на тему: «Технологии и человек: как оставаться релевантными».

В начале своего выступления Герман Греф отметил семь ключевых технологий будущего: искусственный интеллект (ИИ), высокоскоростной интернет (5G/6G), облачные вычисления, web 3.0, виртуальная и дополненная реальность (AR/VR), квантовые вычисления и биотехнологии.

Сбер как технологический лидер уделяет огромное внимание развитию этих технологий, так как они кардинально повышают эффективность всех сфер жизни. Сбер постоянно совершенствует свои решения в области ИИ, в том числе в кредитовании, здравоохранении, беспилотном транспорте, кибербезопасности, умных устройствах и творчестве, ведь сегодня ИИ умеет генерировать изображения, тексты и музыкальные композиции, которые всё сложнее отличить от созданных людьми.

Однако вместе с технологиями меняются и человеческие навыки, которые требуются в современном мире. 85% жизненного успеха, по мнению Президента банка, сегодня составляют мягкие навыки (soft skills). Их можно сравнить с операционной системой на смартфоне, которая определяет его быстродействие и производительность, в то время как предметно-ориентированные навыки (hard skills) — это условный «магазин приложений», необходимых для решения конкретных задач.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Технологии, о которых я рассказал, дадут, по моему мнению, наибольшую отдачу для жизни людей в будущем. Самые зрелые из них — это облачные технологии, а искусственный интеллект даёт сегодня максимальную пользу бизнесу и обществу. Кроме того, для любого человека, и особенно для молодых людей, я считаю важным уметь применять следующие три мягких навыка. Первый — целеполагание. Это ключевой навык с точки зрения управления собой в соответствующем временном и пространственном горизонте. Второй навык — это принятие решений. Успех — это то, какое количество правильных решений в своей жизни вы приняли, а технике принятию решений важно обучаться. Третий навык — тайм-менеджмент. Временем управлять невозможно, но можно собственной эффективностью. От того, насколько вы научитесь ставить цели и принимать решения, зависит успех в жизни».

Онлайн-кинотеатр Okko ведёт бесплатные прямые трансляции московской части марафона, посвящённой теме «Знание. Сила», которая демонстрирует, что именно благодаря знаниям человек способен решать любые задачи, достигать успеха и реализовывать мечты. Также трансляция марафона проходит на сайте и в сообществе Российского общества «Знание» в соцсети «ВКонтакте».

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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