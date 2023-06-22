Герой России Сергей Залетин выдвинут кандидатом на пост мэра Москвы от «Партии Возрождения России»

15 июня 2023 года в Москве состоялась процедура выдвижения кандидата на пост Мэра Москвы от политической партии «Партиия Возрождения России» (ПВР) Сергея Викторовича Залетина — Героя России и летчика-космонавта.

В своем выступлении перед членами партии Московского городского отделения ПВР Сергей Залетин рассказал о своей предвыборной Программе. О прохождении «муниципального фильтра» Сергей Залетин в частности сказал: «В начале следующей недели мне предстоит подать все необходимые документы в Могоризбирком, открыть расчетный счет и приступить к активной рассылке писем всем муниципальным депутатам, чтобы выйти с ними на диалог. Убежден, что московские муниципальные депутаты имеют свою позицию и отдадут свой голос за достойного кандидата. Я постараюсь убедить их, чтобы мою кандидатуру не сбрасывали со счетов. Москвичи также рассчитывают, что им должен быть предоставлен выбор в сентябре».

Биография Сергея Викторовича Залетина

1962 года рождения. Лётчик-космонавт Российской Федерации, полковник ВВС. В 2000 году удостоен звания Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные во время космического полёта.

Окончил Борисоглебское высшее военное авиационное училище и уже в 1989 году принял командование авиационным звеном 274-го авиационного полка истребителей бомбардировщиков.

В 1990 году был зачислен в отряд космонавтов. 4 апреля 2000 года С. В. Залетин отправился в свой первый космический полёт, а также совершил один выход в открытый космос. 30 октября 2002 года совершил свой второй полёт в качестве командира экипажа «Союз ТМА-1». В 2006 году с золотой медалью окончил Военно-воздушную академию имени Ю. А. Гагарина. В 2009 году окончил в Москве Российскую Академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.

В 2004, 2009 и 2014 годах Сергей Залетин избирался депутатом Тульской областной думы. Занимал пост заместителя председателя Комитета по экономической политике, налогам и собственности. Женат, есть сын.

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