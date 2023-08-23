GetPayAll назвал наиболее популярные у российских фрилансеров   сервисы зарубежных подписок

Эксперты GetPayAll, сервиса оплаты личных подписок и покупок товаров в зарубежных онлайн-магазинах, провели исследование наиболее популярных зарубежных подписок российских фрилансеров.

Так, на Figma (онлайн-инструмент, позволяющий создавать макеты и прототипы приложений и сайтов) в итоге пришлось свыше четверти всех подписок. Еще 15% фрилансеров активно пользуются Kaiber (приложение для создания анимации), 11% — Midjorney (приложение для создания коротких видеороликов).

GetPayAll предоставляет возможность удобной и быстрой оплаты личных подписок на разные приложения и сервисы. Кроме того, сервис позволяет приобретать товары в зарубежных онлайн-магазинах. Благодаря ему можно осуществлять оплату в рублях различных зарубежных сервисов (YouTube Premium, Steam, Zoom, Netflix и др.).

Юридические лица могут при помощи GetPayAll выводить средства из-за рубежа, оплачивать корпоративные подписки, услуги и товары иностранных компаний, а также получать оплату от иностранных компаний по безналичному расчету.