Гипермаркет инструментов в Санкт-Петербурге

Стройбат предлагает широкий выбор инструмента и строительного оборудования. Наша компания открыла свой первый магазин в 2014 году, где клиенты имеют возможность на месте выбрать себе инструмент и получить профессиональную консультацию. Мы начали получать большое количество положительных отзывов и в 2017 году был открыт сервисный центр.

Квалифицированные специалисты выполняют работы по установке и техническому обслуживанию устройств, а при возникновении проблем – оценивают их техническое состояние, производят ремонт или замену комплектующих.

В 2019 году был открыт собственный склад в Санкт-Петербурге. В последнее время мы уделяем много времени развитию онлайн продаж в интернет-магазине и стараемся охватить большинство городов России. Для этого работаем по прямым и эксклюзивным договорам с ведущими транспортными компаниями.

В каталоге ручной инструмент, станки, строительное и складское оборудование, дорожная и садовая техника, аккумуляторный и сетевой электроинструмент, электротехнические товары, крепеж и расходные материалы. Мы снабжаем строительные площадки, производства, склады и автосервисы, хотя и к небольшим частным мастерским и просто любителям хорошего инструмента у нас всегда профессиональный подход.

В начале года интернет-магазин впервые вошел в топ-50 крупнейших продавцов инструмента Рунета.

Более 1000 покупателей каждый месяц рассказывают нам о том, что для них важно в работе интернет-магазина. Мы хотим быть ближе к клиенту и постоянно проводим исследования на основании отзывов заказчиков, чтобы улучшить деятельность нашей компании.

В Stroybatspb.ru продается только оригинальный инструмент. Работаем честно. Ценим всех без исключения клиентов, поэтому на наших складах и интернет-витрине только надежное оборудование с официальной гарантией и мы готовы обсуждать выгодные условия работы с каждым.

Мы даем грамотные консультации по подбору инструмента и оборудования. Предоставляем персонального менеджера для долгосрочного сотрудничества и правильно оформляем документы. В нашей службе доставки трудятся вежливые и пунктуальные курьеры. Сотрудники Stroybatspb.ru проходят регулярные тренинги и обучающие курсы, чтобы иметь возможность всегда дать достоверную рекомендацию.