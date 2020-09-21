ГК «А101» распространила программу трейд-ин на 200 российских городов

Ход экспансии ГК «А101» (актив Группы «САФМАР» бизнесмена Михаила Гуцериева) в регионы прокомментировала коммерческий директор компании Анна Боим. Она рассказала о том, что к экспансии девелопер приступил в марте нынешнего года. По мере увеличения количества городов присутствия ГК «А10» и повышения информированности аудитории об ее программе интерес клиентов рос планомерно. Как уточнила Анна Боим, к настоящему времени из российских регионов на участие в программе трейд-ин поступили порядка 18% от всего объема заявок. Об этом рассказывает РИА Недвижимость.

По словам Анны Боим, наибольшим интересом к недвижимости ГК «А101» в регионах отметились Краснодар и Уфа (у них по 10% от всех региональных заявок). Как уточнила коммерческий директор компании, программу трейд-ин девелопер распространил на двести российских городов.