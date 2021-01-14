ГК «А101» в 2020 году ввела на 37% больше жилья, чем годом ранее

Группа компаний «А101» (входит в ПФГ «САФМАР» предпринимателя Михаила Гуцериева) — один из крупнейших застройщиков Российской Федерации по объемам ввода жилья. Соответствующая информация появилась по итогам публикации предварительного рейтинга портала ЕРЗ.РФ за 2020 год — ГК «А101» ввела в нем 353800 «квадратов» жилья (на 37% больше, чем в 2019 году). В настоящее время она располагается на шестой строке в рейтинге крупнейших застройщиков РФ.

Как уточняется в рейтинге, семь застройщиков из ТОП-10 входили в десятку лидеров по объемам ввода жилья и в 2019 году. Новичками среди них на сей раз стали ГК ИНГРАД, ГК «А101» и ГК Гранель. В 2020 году суммарный объем ввода жилья застройщиками из ТОП-10 составил 18,1% от общего объема. Для сравнения, в 2019 году их доля в совокупности составляла 17,4%.